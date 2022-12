Giustizia: Conte, ’sono garantista nel midollo’

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - «La questione morale è altro dalle responsabilità penali. Ci accusano di essere giustizialisti, io sono garantista nel midollo, è una vita che ho dedicato agli studi giuridici, vengo da un’esperienza di avvocato, so, ho consapevolezza di come la funzione del difensore sia essenziale e delle volte abbia salvato persone che di fronte all’opinione pubblica, all’evidenza dei fatti, parevano condannate alla certezza di una pena gravissima». Lo ha affermato Giuseppe Conte, intervenendo all’assemblea regionale del Lazio di Coordinamento 2050, mentre spiegava la decisione di non appoggiare il candidato del Pd alle prossime elezioni regionali nel Lazio.