Giacomo Gullace: macchine olearie che rispettano l’ambiente

(Adnkronos) - In Calabria un’azienda specializzata su pratiche di olivicoltura sostenibile per produrre olio di qualità

Reggio Calabria, 19 maggio 2023.La molitura delle olive è una pratica antica che nei vecchi trappeti si basava sostanzialmente sulla forza sincronica di animali e uomini. Oggi, grazie all’innovazione tecnologica e al consumo sempre più consapevole, l’olivicoltura è divenuta una disciplina esatta che, oltre a non ammettere scarti nel rispetto dell’ambiente, si basa su processi estremamente specializzati e soprattutto green. È per questo che Giacomo Gullace, in Calabria, terra da sempre vocata all’olivicoltura, nella sua azienda punta sulla produzione di macchine olearie efficaci, innovative e sicure. “Per molti anni si è pensato che fare olio si basasse semplicemente sull’estrazione grossolana del contenuto dal frutto. Nella nostra azienda, specializzata sulla produzione di macchinari per frantoi oleari e oleifici, abbiamo invece sempre creduto che l’estrazione dell’olio fosse un’attività estremamente precisa e delicata. È per questo che, nel pieno rispetto per l’ambiente, all’interno delle nostre macchine olearie non inquinanti, non usiamo acqua di vegetazione. Alla base della nostra produzione c’è la convinzione che il prodotto oleario debba essere sfruttato in toto, per evitare ogni forma di scarto. L’intero sistema di lavorazione rispetta l’olio, senza mai maltrattarlo”, commenta il titolare di Macchine Olearie Giacomo Gullace.

Altra peculiare caratteristica di questa innovativa azienda calabrese è senz’altro l’assistenza non-stop che fornisce ai suoi clienti: non solo servizi di progettazione e vendita di macchine per frantoi oleari, oleifici, impianti di estrazione d’olio d’oliva e olio d’avocado, ma anche installazione, riparazione e manutenzione degli stessi.

Lavatrici per le olive, frangitori, gramole, separatori, caldaie, decanter e macchine usate in ottime condizioni, solo per citare alcuni dei prodotti firmati Macchine Olearie di Giacomo Gullace, da sempre impegnata nel settore della trasformazione delle olive. “Negli anni sessanta mio padre Francesco era titolare di una ditta che produceva filtri per macchine olearie. È da lui che ho ereditato la passione per questo mestiere, che oggi si traduce in un’impresa a conduzione familiare che, stando sempre al passo col progresso tecnologico, distribuisce macchinari innovativi in tutta Italia, con particolare riferimento a Calabria, Sicilia, Puglia e Campania”, prosegue Gullace, che per i clienti del territorio calabrese fornisce anche assistenza a domicilio.

Quelli dell’azienda calabrese sono dunque macchinari agricoli ecosostenibili che salvaguardano l’ambiente, riducendo gli sprechi, per fornire processi di estrazione dell’olio sicuri e altamente qualitativi. Suddivise in due specifiche categorie, questi macchinari oleari green, sono in grado di soddisfare sia le partite olivicole più piccole che le più grosse, rispondendo alle esigenze e ai fabbisogni di ogni tipologia di oleificio.

Una produzione completa, quindi, quella di Macchine Olearie di Giacomo Gullace, che si rivolge ad una clientela variegata che spazia dai privati alle cooperative agricole, non solo in Italia ma anche all’estero, con particolare riferimento a Siria, Marocco, Egitto e Tunisia. “Siamo infinitamente grati ai nostri clienti che ci scelgono ogni giorno, supportandoci con la loro fiducia e il loro passaparola. È per loro che facciamo continua ricerca e sperimentazione, così da rendere i nostri servizi sempre più moderni, precisi, e rispettosi della biodiversità, nella convinzione che sia fondamentale preservare il patrimonio olivicolo che andrà alle generazioni future”, conclude Gullace.

•CONTATTI: https://www.macchineoleariegullace.com/