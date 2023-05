Fi: Sorte, ’in settimana presentazione nuovi coordinatori Lombardia’

Milano, 16 mag. (Adnkronos) - «Le elezioni amministrative hanno confermato la tenuta di Forza Italia in Lombardia. Ora, siamo al lavoro per il rinnovo e la riorganizzazione del partito nella regione. Da qui deve partire il rilancio del nostro movimento, seguendo la direzione indicata dal presidente Berlusconi. Ho presentato oggi il nuovo organigramma regionale e già questa settimana presenterò nella diverse province lombarde i nuovi coordinatori provinciali». Lo scrive in una nota il deputato e coordinatore azzurro in Lombardia Alessandro Sorte.