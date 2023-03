F1: Verstappen, ’Aston Martin veloci ma noi siamo competitivi’

Sakhir, 3 mar. - (Adnkronos) - Max Verstappen chiude con il secondo tempo la prima giornata di prove libere a Sakhir, sede del Gp del Bahrain. Il due volte campione del mondo viene preceduto solo da Fernando Alonso con l’Aston Martin, ma la Red Bull si conferma estremamente competitiva sia sul passo gara che sul giro veloce. «Le Aston Martin sono veloci, lo si vedeva già dai test -dice il 25enne olandese-. C’è ancora un po’ di lavoro da fare, sappiamo di avere una macchina competitiva, si tratta solo di mettere insieme tutti i pezzi. Il long run non è stato male, così come l’ultimo giro veloce. Abbiamo ancora del lavoro da fare, ma siamo migliorati nel corso della giornata. Se posso spingere per il giro veloce lo posso fare, ma dobbiamo bilanciarci con la simulazione gara. L’inizio di sessione però non è stato semplice».