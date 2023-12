Etichetta digitale di prodotto con IA. EZ LAB lancia nuove soluzioni blockchain per la tutela del Made in Italy e vola al CES di Las Vegas

(Adnkronos) - Padova, 29 dicembre 2023 – Un’etichetta digitale di prodotto che permette al consumatore di interagire direttamente con linguaggio naturale ricevendo risposte tramite intelligenza artificiale generativa, e di scoprire così tutte le informazioni che desidera in merito a sostenibilità, tracciabilità, origine e storia aziendale. Una soluzione che crea trasparenza tra consumatore e brand, in linea con le prossime normative UE, che imporranno l’utilizzo del passaporto digitale di prodotto. La Pmi padovana EZ Lab presenterà questa rivoluzionaria modalità di customer experience al padiglione italiano del CES di Las Vegas, il più grande e importante evento tech al mondo, in programma dal 9 al 12 gennaio 2024, nell’ambito della missione guidata dall’ICE, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

EZ Lab Blockchain Solutions è una Pmi innovativa specializzata nella digitalizzazione, valorizzazione e tutela dei prodotti in molteplici settori del Made in Italy grazie alla tecnologia Blockchain, con cui ha tracciato già più di 100 milioni di prodotti per aziende come BASF, Alce Nero, Ferrarini, Rodolfi, Monnalisa, Marinella, Unoaerre, Peron Shoes e Latteria Soligo. Recentemente, inoltre, EZ Lab è stata selezionata come vincitrice tra più di centotrenta progetti per la call internazionale di Open Innovation per il Textile Sustainability del Cluster Nazionale Made in Italy (MINIT), in collaborazione con Decathlon e Radici Group. Ad oggi conta quattro sedi in Italia e all’estero, a Padova, Pachino (SR), Reims (Francia) e San Francisco (USA).

«Il passaporto digitale di prodotto è uno strumento nuovo, che verrà reso obbligatorio dall’Unione Europea, che rivoluzionerà la comunicazione e la fiducia tra brand e consumatore» spiega Massimo Morbiato, Ceo e founder di EZ Lab. «EZ Lab si sta preparando con le sue etichette digitali integrate con intelligenza artificiale»

Verso il passaporto digitale di prodotto con Made in Block™

L’Unione Europea ha reso obbligatorio il passaporto digitale di prodotto nel settore della moda per combattere il greenwashing, dimostrare la sostenibilità, l’origine e la circolarità dei prodotti. A breve questa normativa sarà estesa a tutti i settori per accelerare il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in particolare gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). L’etichetta digitale di prodotto creata da EZ Lab è accessibile semplicemente scannerizzando un QR Code o un tag NFC o tramite AR: l’utente potrà avere a disposizione, direttamente sul proprio smartphone sulla piattaforma di EZ lab Made in Block™, tutte le informazioni sul prodotto come autenticità, origine, certificazione, storia dell’azienda e sul territorio di provenienza, elaborate in tempo reale da un sistema di intelligenza artificiale generativa. Il consumatore potrà così vivere un’esperienza unica che non si esaurisce con la fine del prodotto, ma si protrae fino al riacquisto o alla lettura di nuovi contenuti che vengono pubblicati sulla pagina del prodotto. Al CES di Las Vegas EZ Lab porterà la propria soluzione applicata all’abito Venice di Monnalisa, azienda leader nel settore childrenswear di alta gamma che ha scelto la tecnologia blockchain di EZ Lab per tutelare l’autenticità dei suoi capi e dimostrare la sostenibilità nell’ambito del progetto TrackIT Blockchain promosso da ITA – Italian Trade Agency.

«Cogliamo le sfide degli SDGs - afferma Christian Simoni, amministratore delegato di Monnalisa Spa - consapevoli delle potenzialità della blockchain per tutelare il nostro brand dalla contraffazione e creare un’etichetta digitale dinamica che contenga tutte le informazioni e lo storytelling dei nostri prodotti, creando un nuovo canale diretto con i singoli consumatori».

