Equitazione: Mondiali, la Gran Bretagna domina nella prima giornata di gare

Roma, 15 set. - (Adnkronos) - Gran Bretagna padrona nella prima giornata del dressage ai campionati del mondo di concorso completo ai Pratoni del Vivaro. Dopo le due sessioni iniziali, l’oro olimpico a squadre di Tokyo Laura Collett (London 52) è al comando della classifica individuale provvisoria con l’eccellente punteggio di 19.3: il terzo migliore nella storia del Mondiale. La Collett si è piazzata in classifica provvisoria davanti alle connazionali Yasmin Ingham (Banzai du Loir, 22.0) e Rosalind Canter, campionessa mondiale uscente (Lordship Graffalo, 26.2) al quarto posto. Collett e Canter fanno parte del quartetto selezionato per la gara a squadre e così, con 45.5 punti negativi, la Gran Bretagna guida anche la classifica provvisoria per i team. Nella graduatoria individuale solo la neozelandese Monica Spencer (Artist, 25.6) si è inserita al terzo posto tra le britanniche. Nella classifica a squadre secondo posto provvisorio per la Nuova Zelanda (53.0) e terzo per gli Stati Uniti (53.5).