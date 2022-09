Roma, 16 set. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri ha approvato, a quanto si apprende da fonti di governo, l’autorizzazione a proseguire nella realizzazione di sei impianti eolici, di questi 4 in Puglia, 1 in Sardegna, 1 in Basilicata. Si superano i 2.185 MW autorizzati dal governo. Nel complesso 45 impianti autorizzati, altri 14 saranno approvati successivamente.