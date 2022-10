Energia: Turco (M5S), ’usare fondi strutturali lederebbe Sud’

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - “Continuano a circolare varie ipotesi di uso dei Fondi strutturali europei del settennio 2014-2020 per far fronte ai rincari dei costi dell’energia. Queste ipotesi vengono peraltro apertamente condivise da autorevoli esponenti del centrodestra e del possibile, nuovo Governo. Come M5S torniamo a ripetere che, se anche riguardasse fondi ancora non spesi, l’operazione comporterebbe la rinuncia a importanti investimenti infrastrutturali ed equivarrebbe a lanciare un sasso in un mare senza fondo. Per prima cosa si tratta di risorse destinate a ridurre le diseguaglianze territoriali, risorse che andrebbero recuperate e messe a disposizione del raggiungimento degli obiettivi del Pnrr. In secondo luogo parliamo di 40 miliardi di euro per l’intera Ue, di cui circa 4 per l’Italia, ovvero cifre risibili rispetto all’enormità degli attuali problemi innescati dalla crisi energetica". Lo comunica in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S.

"Davvero il futuro Governo pensa di reperire in tal modo nuove risorse per affrontare la grave crisi energetica ed economica? - chiede l’esponente pentastellato - È opportuno comprendere la gravità della situazione e trovare soluzioni strutturali. Serve un corposo scostamento di bilancio, non certo per finanziare scriteriati interventi come la flat tax annunciata dal centrodestra, ma per perseguire precisi obiettivi di politica sociale ed economica come tutelare le parti più fragili del tessuto economico-produttivo e rilanciare gli investimenti ad alto moltiplicatore, come quelli in transizione ecologica. A livello europeo, invece, visti i timidi e infruttuosi risultati raggiunti dal governo uscente, ci auguriamo che il nuovo esecutivo abbia la forza di far convergere gli alleati su un Energy Recovery Fund, come fatto in pandemia con il Next Generation Eu”.