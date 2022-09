Elezioni: Verdi-Sinistra, ’in Lombardia oltre sbarramento, auspicio ricostruire alleanze’

Milano, 27 set. (Adnkronos) - «I risultati delle elezioni nazionali hanno premiato la coalizione di centrodestra, con Fratelli d’Italia primo partito: scrutinate quasi tutte le sezioni, la forza politica di Giorgia Meloni si assesta al 26,03% alla Camera e al 26,06% al Senato. Seguono, per numero di voti, il Partito Democratico, il MoVimento Cinque Stelle, la Lega, Forza e il Terzo Polo (Azione/Italia Viva). Alla Camera, Fratelli d’Italia è in testa con il 26,03% dei voti, seguito da Pd (19,08%) e M5S (15,40%). Dietro ci sono gli alleati di Fdi, Lega e Forza Italia, rispettivamente all’8,78% e all’8,11%. Azione/Italia Viva conquista il 7,77% dei voti mentre Sinistra Italiana arriva al 3,63%. Le cifre ottenute dai partiti alla Camera sono più o meno le stesse anche al Senato, dove Fratelli d’Italia ottiene il 26,06%, il Pd il 18,97%, il Movimento Cinque Stelle il 15,50%, la Lega l’8,88%, Forza Italia l’8,28% e il Terzo Polo il 7,73%. Questo significa che un ipotetico campo largo tra Pd, M5s, Azione, Sinistra Italiana e gli altri partiti di Italia Progressista e Democratica avrebbe raggiunto circa il 48% potendosi contendere la vittoria all’elezioni con il centrodestra». Lo si legge in una nota diffusa da Alleanza Verdi-Sinistra di Milano.

Sinistra Italiana, prosegue la nota, «ribadisce come la mancata creazione di un’alleanza di questo genere abbia influito pesantemente sul risultato nazionale. Ci si augura che questo confronto tra le forze democratiche, di sinistra e ambientaliste possa riannodarsi e riprendere permettendo la costruzione di un’ampia alleanza in grado di essere competitiva a partire dalle prossime elezioni regionali».

"La coalizione creata da Sinistra Italiana, Verdi e Reti civiche ottiene un buon risultato a livello nazionale (3,63 alla Camera e 3,53 al Senato) superando la soglia di sbarramento che gli permette di ottenere 14 deputati e 4 senatori nella nuova composizione del Parlamento". In Lombardia, «nelle quattro circoscrizioni della Camera, Alleanza Verdi-Sinistra prende una media del 3,58% mentre in quelle del Senato raggiunge il 3,82% superando non solo la soglia di sbarramento ma i voti necessari ad eleggere Tino Magni al Senato e Giovanni Paglia e Devis Dori alla Camera. La creazione di questo sodalizio che ha messo insieme le istanze sociali e quelle ambientali si è rivelato un fattore vincente e ha anche risvegliato la partecipazione in molte città e province della Regione. L’Alleanza Verdi-Sinistra -conclude la nota- deve continuare a guardare avanti».