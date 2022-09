Elezioni: Furfaro (Pd), ’eletto a Montecitorio, ringrazio toscani’

Roma, 26 set. (Adnkronos) - «Sono stato eletto alla Camera dei Deputati. È per me un onore enorme e di questo ringrazio le cittadine e i cittadini della Toscana, i volontari straordinari che mi hanno accompagnato, i militanti che mi hanno sostenuto. Ma dopo questi risultati, la gioia personale lascia spazio all’amarezza. E alla voglia di reagire. Subito». Così Marco Furfaro del Pd su Fb.

"Letta – che ringrazio, perché è troppo facile come ho visto in questi anni, approvare tutto negli organismi dirigenti e poi mollare al segretario le sconfitte - ha annunciato che guiderà il partito al congresso per ’lasciare spazio a una nuova generazione’. Io ci sono. Senza alcun dubbio. E con me, ne sono sicuro, ci sono e ci saranno le tante e i tanti che credono ancora nella politica come lo strumento più nobile per migliorare la vita della gente e costruire una società migliore. E se anche oggi vi sembrerà paradossale, vi assicuro che, insieme, faremo tornare la speranza".