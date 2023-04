(Adnkronos) - Dal ciclismo al triathlon, passando agli sit-ski per sciatori disabili: quando design e tecnologia si ispirano allo sport. Una mostra e tanti incontri, con il patrocinio di Regione Lombardia e la presenza di atleti di fama tra cui la due volte olimpica (Londra 2012 e Rio 2016) Sara Bertolasi. Fuorisalone: da martedì 18 a domenica 23 aprile 2023 a Milano, in Piazza Città di Lombardia.

Milano, 14 aprile 2023.Sarà il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, insieme all’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali a inaugurare martedì 18 aprile alle ore 18 la Design Week 2023 Palazzo Lombardia e il format Design e Sport da Medaglia d’Oro byIdea Integrale, nell’ambito di Isola Design District.

Aperto al pubblico da martedì 18 a domenica 23 aprile, dalle 11 alle 19, in Piazza Città diLombardia, sarà l’anteprima di un progetto di più ampio respiro, che crescerà di rilevanza in previsione delle Olimpiadi 2026, e servirà a far diventare Milano la capitale dello Sport, oltre che della moda e del design.

Filo conduttore di questo progetto è lo sport che fa appello alla creatività italiana e coinvolge settori in cui il Bel Paese è riconosciuto, a livello internazionale, per stile e originalità di proposte. Tanti i temi che verranno approfonditi: dal design e moda, al paesaggio e viaggi, all’alimentazione, e ancora, alla salute e benessere, alla scienza e tecnologia, fino alla fotografia e arte contemporanea. L’evento si rivolge in particolare ai giovani, con l’obiettivo di sensibilizzarli e appassionarli a temi contemporanei, che riguardano un futuro responsabile e inclusivo.

Design & Sport da Medaglia d’Oro by Idea Integrale nasce come laboratorio di soluzioni, progetti estrumenti per proporre idee. Vuole essere uno stimolo, una grande opportunità di scambio diesperienze e d’interazione sociale, come ad esempio la collaborazione con l’Istituto Labor di Milano e dei suoi giovani studenti, promesse dello sport italiano. Proprio in quest’ottica Design & Sport da Medaglia d’Oro si pone degli obiettivi importanti, tra talk e mostre. Experience Summer Camp, con i suoi 30 anni di competenza, è il partner che aggiungerà valore ai contenuti e alle dimostrazioni sportive.

In mostra: le immagini degli arredi - realizzati dalle più importanti realtà italiane del settore come Catellani & Smith, Ethimo, FontanaArte, Poltronova e Zanotta- racconteranno come i più grandi designer sono stati ispirati proprio dallo sport per creare sedute, tavoli o lampade.

Gli scatti di Augusto Bizzi, fotografo sportivo e grande comunicatore, descriveranno i momenti più significativi di atleti olimpici e paralimpici, essendo lui il fotografo ufficiale della Federazione mondiale di scherma e del Comitato Italiano Paralimpico. Assieme ai suoi scatti anche le opere della pittrice Sara Digiovanni, ispirate da moda e sport tra tecnologia, manualità e pensiero.

In esposizione: il meglio di quello che il settore sportivo offre, unendo design e tecnologia: la piscina per nuotare controcorrente di Treesse, firmata da Marc Sadler, che si può montare indoor ma anche nel proprio giardino, gli sci per sportivi disabili di Nicola Busata per Freerider Sport Events, la pancaergonomica Enjoy, di Adriana Lohmann per Slide Design, il progetto e plastico per i campi da Padel di Roberto Bruno per Tensotend e una barca da canottagio singolo costruita ad hoc per l’evento da Filippi Boats insieme al carrello da canottaggio ingegnerizzato ad-hoc da Elmec 3D per Sara Bertolasi, campionessa olimpica.

Uno spazio di lettura ed edicola aperta al pubblico, dove saranno consultabili i magazine sportivi della casa editrice MagNet, una tra le prime case editrici b2b certificate BCorp.

Tra i tanti appuntamenti in evidenza: performance di danza in sedia a rotelle di We Wheel Dance School e l’esibizione dei Liberi Di... Phisical Theatre, ginnasti contraddistinti da uno stile che miscela la morbidezza della danza con l’intensità della recitazione corporea.

Idea Integrale è un hub di professionisti, creato da Letizia Fontanelli, che attraverso le competenze acquisite sviluppano progetti di diversa natura: business e marketing strategico, event management, progettazione, ingegneria e graphic design.

PROGRAMMA dei talk ed eventi: www.ideaintegrale.it/design-e-sport-da-medaglia-doro/

