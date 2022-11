Covid: in Lombardia 27 ricoverati in terapia intensiva e 1.042 in altri reparti

Milano, 4 nov.(Adnkronos) - In Lombardia, sono 27 i pazienti affetti da Covid-19 ricoverati in ospedale in terapia intensiva e 1.042 i pazienti con sintomi, ricoverati negli altri reparti. Il dato, riferito alla data di ieri, 3 novembre 2022, emerge dal nuovo bollettino settimanale diffuso da Regione Lombardia.

Tra gli altri dati contenuti nel bollettino: decessi 43.188, dimessi/guariti 3.695.449, tamponi totali 42.685.688, casi totali positivi 3.797.984.

A livello provinciale, l’incremento dei casi positivi rilevato tra la giornata di ieri, giovedì 3 novembre, e quella di mercoledì 2 novembre ammonta, nel milanese, a 2.539 casi, di cui 929 a Milano città. A Bergamo 553 casi, a Brescia 855, a Como 486, a Cremona 340, a Lecco 263, a Lodi 209, a Mantova 403, a Monza e Brianza 755, a Pavia 460, a Sondrio 95 e a Varese 833.