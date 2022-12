Covid: Magni (Avs), ’mantenere alta attenzione, Lombardia ha già subito’

Milano, 29 dic. (Adnkronos) - «Le notizie che arrivano dalla Cina sulla ripresa del Covid 19 ci dicono che bisogna mantenere alta l’attenzione e che non bastano le conferenze stampa nelle quali si dichiara che il Covid è stato sconfitto perché effettivamente sia così». Lo ha detto il senatore dell’Alleanza Verdi e Sinistra Tino Magni, nel corso dell’informativa urgente del ministro della Sanità Orazio Schillaci.

"Il governo Meloni -afferma Magni- ha liberalizzato tutto quello che c’era da liberalizzare in materia di Covid. Un errore che potremmo pagare caro anche perché le parole del ministro Schillaci non ci hanno rassicurato. È stato appena varato un provvedimento che cancella le multe e riammette i novax in corsia e questo la dice lunga sulla posizione del governo e della maggioranza in tema di Covid 19".

"La politica -prosegue- deve decidere in base alla scienza e non alla propaganda. La mia regione, la Lombardia, ha già vissuto e subito il Covid e spero che quanto avvenuto non si ripeta più. Per non rischiare, occorre ripristinare velocemente una regia nazionale di contrasto al Covid 19, anche perché l’esperienza precedente ci dice che le 20 sanità regionali sono state un disastro. Viviamo una situazione in cui la precauzione è fondamentale e quindi -conclude- tamponi, mascherine ma, soprattutto, una rinnovata campagna vaccinale".