Covid Italia, 26.802 contagi e 76 morti: bollettino 29 ottobre

(Adnkronos) - Sono 26.802 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 29 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 76 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 176.343 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 15,1%. In calo i ricoveri, 108 in meno da ieri per un totale di 6.716, e le terapie intensive occupate, una in meno da ieri per un totale di 227.

LAZIO - Sono 2.629 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 29 ottobre 2022 in Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.903 tamponi molecolari e 15.375 antigenici per un totale di 18.278 tamponi con un tasso di positività al 14,3%. Le terapie intensive occupate sono 32 come ieri e 3.783 i guariti nelle ultime 24 ore. I casi a Roma città sono a quota 1.368".

Nel dettaglio i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: 501 nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: 528 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: 339 nuovi casi; Asl Roma 4: 130 nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 5: 196 nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 6, 234 nuovi casi. Nelle province si registrano 701 nuovi casi: Asl di Frosinone, 227; Asl di Latina, 294; Asl di Rieti, 64; Asl di Viterbo, 116.

SARDEGNA - Sono 469 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 29 ottobre 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.772 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 8 come ieri. I pazienti, ricoverati in area medica, sono 81, 5 in meno di ieri. In isolamento domiciliare 7.734.

TOSCANA - Sono 1.745 i nuovi casi di Covid-19 oggi 29 ottobre in Toscana secondo i dati del bollettino diffuso dalla Regione. Si registrano da ieri altri 16 morti. Al momento in Toscana risultano pertanto 49.927 positivi, -0,5% rispetto a ieri. Di questi 472 (12 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 17 (stabili) si trovano in terapia intensiva. Dall’ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 1.004 tamponi molecolari e 8.635 tamponi antigenici rapidi: di questi il 18,1% è risultato positivo. Sono invece 1.959 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: l’89,1% di questi è risultato positivo.

L’età media dei nuovi positivi è di 55 anni circa (8% ha meno di 20 anni, 14% tra 20 e 39 anni, 35% tra 40 e 59 anni, 31% tra 60 e 79 anni, 12% ha 80 anni o più). In 49.455 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi.

CALABRIA - Sono 613 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 29 ottobre 2022 in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto. Nelle ultime 24 ore sono guarite 1.198 persone per un totale di 3.061 decessi. Il bollettino, inoltre, registra 5 ricoveri in meno per un totale di 128 e, infine, terapie intensive occupate stabili per un totale di 4.

BASILICATA - In Basilicata sono 126 i nuovi casi di Sars Cov-2, su un totale di 640 tamponi eseguiti, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino della task force regionale riferito alle ultime 24 ore. Nello stesso report sono state registrate 180 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 29 (-2) di cui 0 (-2) in terapia intensiva: 9 nell’ospedale di Potenza; 20 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 4.596. Oggi è stato aggiornato il riepilogo vaccinale.