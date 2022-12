Con My Voice la voce diventa dono di speranza per le persone con Sla

Roma 3 dic. (Adnkronos Salute) - Comunicare è vivere. È questo il messaggio forte con cui Aisla, insieme a NemoLab e ai Centri Clinici Nemo, ha dato il via ieri alla campagna My Voice, nella storica cornice del Teatro Tirso de Molina di Roma, per raccontare l’importanza di continuare a dare la voce alle persone con Sla, che viene a mancare a causa della malattia. Una serata all’insegna delle emozioni guidata da Pino Insegno e Ron, testimonial dell’iniziativa, le cui voci hanno saputo raccontare la magia di un progetto capace di fondere scienza e solidarietà. Comunità dei pazienti, ricercatori, istituzioni, esperti di tecnologia e partner sostenitori, insieme alla vigilia della Giornata internazionale della disabilità, che si celebra oggi in tutto il mondo, per ricordare cosa significa porre al centro i diritti fondamentali delle persone considerate più fragili e invitare tutti ad essere parte di una nuova visione di società nella quale la reciprocità del dono diventa un valore fondante e risorsa per tutti.

“Donare la voce non è solo un gesto solidale ma anche un atto di fede. È credere nella possibilità che la ricerca e la scienza possano contribuire a migliorare oggi la qualità della vita della comunità di persone con Sla e pensare domani ad una risposta di cura per questa malattia - dichiarano la Presidente Aisla, Fulvia Massimelli e il presidente dei Centri clinici Nemo, Alberto Fontana – E’ solo quando si fondono le competenze scientifiche alle necessità e aspettative dei pazienti che si possono raggiungere grandi risultati. Ecco perché la tecnologia deve essere capace di porsi al servizio del bene comune, partendo dall’ascolto del bisogno e condividendo il desiderio di vita di ciascuno, andando oltre il limite della malattia. Qui è racchiuso tutto il senso delle celebrazioni della giornata di oggi, nella quale noi vogliamo raccontare che è fondamentale garantire il diritto di tutti a far sentire la propria voce”.

“Da anni sono al fianco delle persone con Sla, consapevole della forza silenziosa che questi amici, che io chiamo giganti, sanno dimostrare – afferma Ron, già consigliere nazionale Aisla –. E sapere che ciò che ho di più prezioso, la mia voce, possa diventare strumento per raccontare le parole di amore di un uomo alla propria donna, o le parole di un padre che guidano i propri figli o quelle di gratitudine verso i propri cari, è un vero privilegio. Voce che potrà dare colore alla gioia e dignità al dolore Sapere di poter dare voce alla forza di questi amici è una cosa straordinaria e so che in tanti come me la doneranno".

La perdita della capacità di parlare con la propria voce, infatti, costituisce uno dei motivi di maggiore sofferenza per la persona con Sla e per i suoi familiari. E se gli strumenti di comunicazione aumentativa alternativa (Caa) oggi disponibili, come il comunicatore oculare, sono fondamentali per permettere di trasferire i messaggi, i registri vocali sintetizzati elettronicamente al loro interno conferiscono un tono di voce metallico e impersonale che spesso crea distanza e disagio. Oggi la tecnologia- è stato ribadito durante la serata - viene in aiuto alle persone che vivono la malattia, con la possibilità di conservare la propria voce registrandola o accedere ad una banca della voce/voice banking che si potrà realizzare grazie a tutti coloro che vorranno donare la propria.

"La voce è uno strumento straordinario, dalle mille potenzialità e dalle infinite sfaccettature – afferma Pino insegno, attore, doppiatore – e per chi, come me, da sempre usa la voce per raccontare grandi storie, anche attraverso gli altri, non può che fermarsi di fronte alla possibilità di metterla al servizio di chi la voce l’ha persa a causa di una malattia come la Sla. Quando ho donato la voce ho avuto la certezza che potrà tornare a far raccontare le storie del quotidiano di tanti, che sono quelle che appartengono a tutti noi. E come dico sempre, non è necessario avere una buona voce, servono le belle intenzioni".

Una voce umana, dunque, per restituire anima e identità nella relazione che, per necessità, è mediata dai dispositivi di comunicazione tecnologica. E per questo, dal punto di vista scientifico, la campagna “My Voice” – dettaglia una nota - si avvale delle competenze di NemoLab, l’hub di ricerca tecnologica dedicato alle malattie neuromuscolari. Ed il tema della voce è studiato in uno dei suoi 10 laboratori di ricerca che ha tra i suoi obiettivi quello di creare un servizio dedicato alla conservazione della voce. Proprio da questa sfida nasce il progetto Voice for Purpose, grazie alla partnership preziosa con l’Ospedale Campus Biomedico e Translated - azienda leader dell’industria dei servizi linguistici e pioniera della simbiosi fra linguisti e intelligenza artificiale - con il supporto di Helpicare, azienda specializzata nell’ambito della Caa.

Il progetto, infatti, mette a disposizione delle persone con Sla le più avanzate tecnologie di sintesi vocale tramite la piattaforma dedicata Voiceforpurpose.com, che offre una libreria di voci espressive fra le quali scegliere quella più adatta tra le voci che le persone di tutto il mondo vorranno donare. E quando la persona ha ancora conservata la capacità di parlare con la propria voce, accedendo alla piattaforma può avviare il percorso finalizzato a “salvare” la propria voce e che potrà registrare supportata dal team di ricerca, per avere il modello di sintesi vocale personale, laddove la malattia ne causerà il bisogno. I donatori che accederanno al portale possono facilmente contribuire ad incrementare la libreria di voci che sarà a disposizione dei pazienti.

A condividere i valori di questa nuova avventura, la campagna My Voice si avvia grazie anche al sostegno dei partner dell’iniziativa, presenti sul palco: Lega nazionale dilettanti; Rotaract Distretto 2031; Gruppo Sapio; Vivisol: EasyLabs; Tiscali. Il loro prezioso sostegno e l’impegno nel farsi promotori del messaggio del dono della voce è l’inizio di una gara di solidarietà che testimonia il desiderio di vita. Per sostenere gli obiettivi di My Voice: Ridiamo la Voce alle persone con Sla! | Rete del Dono. Per conoscere in dettaglio la campagna Campagna My Voice (aisla.it).