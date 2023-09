Clima: Bonelli, ’emergenza smog dimenticata, 60mila vittime in Italia’

Roma, 8 set. (Adnkronos) - «Siamo di fronte a un disastro sanitario confermato da più autorità scientifiche. Prima l’Agenzia Europea per l’Ambiente, oggi l’Organizzazione Mondiale della Sanità certificano che lo smog genera vittime premature. 60 mila in Italia per la prima e 600 mila in tutta Europa per l’Oms. In questo quadro drammatico l’emergenza smog, che e’ anche sanitaria, e’ dimenticata dal governo che all’ultimo Cdm ha approvato la proroga di circolazione per i mezzi Diesel in Piemonte mentre ha di fatto azzerato i fondi per il trasporto pubblico». Così Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

"È necessario un urgente cambio delle politiche sul clima, energetiche e dei trasporti nel nostro Paese. L’Italia avrebbe bisogno di un piano nazionale straordinario contro lo smog che parta dal rafforzamento del trasporto pubblico, oggi lontanissimo dagli standard europei. L’Italia dispone di soli 223 chilometri totali di metropolitana, mentre la sola città di Madrid può contare su 290 chilometri di metropolitana, mentre si sprecano 15 miliardi di euro per il Ponte sullo stretto per accontentare i capricci di Salvini. Tutte le grandi industrie automobilistiche internazionali, da Peugeot a Citroën a Volkswagen, stanno lavorando da oltre 10 anni alla conversione verso l’auto elettrica, mentre i partiti della maggioranza fanno la guerra all’auto elettrica. Se non prendiamo immediatamente provvedimenti questi dati, che aumentano di anno in anno, produrranno ulteriori vittime che abbiamo il dovere di impedire".