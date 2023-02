Calcio: Stankovic, ’contro la Lazio serviranno coraggio e concentrazione’

Roma, 26 feb. - (Adnkronos) - Alla vigilia della gara con la Lazio, l’allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic ha parlato in conferenza stampa. I blucerchiati arrivano dalla sconfitta interna con il Bologna, che Stankovic ha analizzato così: «Abbiamo parlato, ci siamo confrontati. Abbiamo fatto errori negli ultimi finali che ci sono costati tantissimi punti, errori che non vanno ripetuti. Ma abbiamo appreso la lezione e ogni partita per noi è una nuova sfida».

La Sampdoria è a caccia di punti per tenere vive le speranze di salvezza, ma la prossima gara sarà molto complicata. Nonostante ciò, Stankovic ha molta fiducia: «E’ una gara che va affrontata con coraggio, concentrazione, organizzazione e sacrificio. Dobbiamo limitare ciò che la Lazio fa meglio. Ogni partita è una sfida, come quella di domani contro una squadra allenata benissimo da Sarri e che gioca una grande calcio. Non si va alzando già bandiera bianca, abbiamo dimostrato di essere un avversario difficile quando siamo concentrati e organizzati. Dovremo esserlo anche domani».

Nel corso della conferenza, Stankovic ha ricordato così il suo trascorso tra le fila della Lazio, club nel quale ha militato tra il 1998 e il 2004: «Abbiamo vinto poco rispetto a quanto fossimo forti. E’ un periodo che non posso dimenticare: sono arrivato da ragazzino a 19 anni e sono stato accolto con grande affetto e grande stima. E’ un ambiente che ha un affetto caloroso verso la squadra, è bello tornare a Roma e all’Olimpico». Infine, un aggiornamento sulle condizioni della squadra: «Quagliarella ha preso un virus, è stato male e non partirà. Günter è ancora fuori. Per il resto si sono allenati tutti bene, erano molto concentrati: si va avanti con i giocatori che sono pronti».