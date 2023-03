Calcio: Spalletti, ’vogliono farci togliere le mani dal volante in segno di vittoria ma mancano tante curve’

Napoli, 2 mar. - (Adnkronos) - «Non date retta a chi vuole farci togliere le mani dal volante in segno di vittoria. Abbiamo tante curve da affrontare!». L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti non canta ancora vittoria nonostante l’ampio margine in classifica degli azzurri che guidano la Serie A con 18 punti di vantaggio a 14 giornate dal termine. «E’ fondamentale che i tifosi non vadano ad aspettarci all’arrivo, ma che scendano in campo con noi ad ogni partita», aggiunge il tecnico toscano in conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio.