Calcio: Spalletti, ’Sarri un Masaniello del calcio, ho sempre applaudito il suo Napoli’

Napoli, 2 mar. - (Adnkronos) - «E’ vero che ci portiamo dietro una cultura di lavoro che hanno iniziato anche gli altri, un modo di stare in campo che erano caratteristiche di giocatori che hanno preceduto questi. Io vedo che Sarri ha delle cose che sono simili a me, piace a entrambi andare in tuta e poi questa idea di voler fare la partita, di voler comandare il gioco attraverso anche il possesso palla». Lo dice l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia del match con la Lazio di Maurizio Sarri, tecnico degli azzurri dal 2015 al 2018.

"Sarri è stato un Masaniello dal punto di vista calcistico, capopopolo di una rivolta di un modo di vedere il calcio -prosegue Spalletti in conferenza stampa-. Io quando ero a casa sceglievo sempre di vedere il suo Napoli e lo applaudivo. Quanto fatto qui per me è la bellezza del calcio e non mi importa se è meglio o peggio. Io ho preso quello che pensavo dovesse esser preso, sui campi di Castel Volturno ancora ci sono le linee di passaggio del calcio di Sarri e quando la palla finisce su quelle linee va ancora più veloce".