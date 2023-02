Calcio: Serie A, Empoli-Napoli 0-2**

Empoli, 25 feb. - (Adnkronos) - Il Napoli batte 2-0 l’Empoli nell’anticipo della 24/a giornata di Serie A disputato allo stadio ’Castellani’ della città toscana. Per i partenopei autogol di Ismajli al 17’ e rete di Osimhen al 28’, al 19° centro in campionato. La squadra di Spalletti gioca in dieci uomini dal 67’ per l’espulsione di Mario Rui per un fallo di reazione su Caputo. Il Napoli, all’ottava vittoria di fila, è sempre più primo in classifica con 65 punti, 18 in più dell’Inter; mentre l’Empoli è 12° a quota 28.