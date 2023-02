Cafè Express: Distributori automatici, fondamentale la tempestività dell’assistenza.

(Adnkronos) - Per il miglior servizio al cliente: assistenza tecnica tempestiva, qualità degli alimenti e affidabilità del macchinari.

I distributori automatici ormai da anni sono entrati nella quotidianità degli ambienti pubblici e privati. Requisiti essenziali per l’ottimale servizio al cliente sono la qualità degli alimenti erogati, l’affidabilità dei macchinari e l’immediata assistenza per il rifornimento e l’eventuale riparazione tecnica.

La Cafè Express srl, nata nel 1995, è la società più longeva del settore nella provincia di Ragusa che, con sede a Vittoria (RG), si occupa della fornitura di distributori automatici sia per bevande calde che per prodotti freddi.

“Per un eccellente servizio al cliente si deve mirare alla qualità degli alimenti e l’efficienza del distributore” spiegano i soci dell’azienda. “Fornire i prodotti dei grandi brand ai clienti costa leggermente di più rispetto alle sottomarche, ma si ottiene l’affidabilità dal punto di vista qualitativo. Inoltre, per la sua completa soddisfazione, il cliente deve poter richiedere ed avere anche alimenti bio e senza glutine” specificano gli imprenditori dell’azienda vittoriese, associati Confida (Associazione nazionale distribuzione automatica).

La Cafè Express srl fornisce ogni tipologia di distributore automatico: quelli per le bevande calde, quelli del freddo, per merendine e bibite, quelli combinati, macchine piccole per il caffè e distributori di acqua microfiltrata, molto importanti in questo momento per evitare l’utilizzo delle bottiglie di plastica. “Proprio per la grande varietà di servizio, anche l’affidabilità del distributore deve essere al primo posto, perché è inutile risparmiare là dove poi si creeranno problemi tecnici. Per fare questo, prima di proporlo, testiamo ogni nuovo macchinario sul mercato - i principali sono Bianchi e Necta - e vediamo quali sono, secondo le nostre esigenze e quelle dei nostri clienti, i migliori” puntualizza il responsabile della società, che racconta: “L’attività è iniziata per caso nel 1994, acquistando cinque distributori; poi la settimana successiva altri cinque, fino ad averne una cinquantina nel giro di qualche mese. L’anno successivo siamo diventati una srl, una media azienda che lavora - quasi a conduzione familiare - sulla provincia di Ragusa e zone limitrofe”. “Caratteristica, questa” specificano i soci della Café Express srl “che vogliamo mantenere - per scelta imprenditoriale - non espandendoci al resto della regione Sicilia, al fine di garantire la puntualità nell’assistenza. In tal modo, la nostra disponibilità verso il cliente può essere immediata e siamo in grado di fornire un servizio in tempi brevissimi: fino a mezz’ora o, al massimo, un’ora dalla segnalazione, anche di sabato. La maggior parte delle volte le grandi aziende nazionali presenti nella zona, invece, non riescono a fornire questo servizio”.

