Biathlon: Cdm, 10 azzurri convocati azzurri per Lenzerheide

Roma, 11 dic. - (Adnkronos) - La Coppa del Mondo di biathlon si sposta a Lenzerheide (Svizzera). Sulla neve elvetica andrà in scena la terza tappa stagionale tra giovedì 14 e domenica 17 dicembre. Il direttore tecnico Klaus Höllrigl ha convocato 10 azzurri (equamente divisi tra donne e uomini) in vista dell’ultimo appuntamento agonistico per l’anno solare 2023. Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola, Rebecca Passler e Beatrice Trabucchi saranno al via in campo femminile mentre in quello maschile spazio a Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer e Lukas Hofer. Nella località svizzera si svolgeranno due sprint, due inseguimenti e, infine, (per la prima volta in questa stagione) due mass start.