Roma, 17 feb (Adnkronos) - «Abbiamo da subito chiesto le dimissioni di DelMastro e Donzelli per la gravità politica e istituzionale del loro comportamento. Le parole di Nordio in Aula hanno aggravato la loro situazione. Le dimissioni sono l’unica via d’uscita a prescindere dalle decisioni dei magistrati». Lo scrive su Twitter Enrico Letta.