Alluvione Emilia Romagna, stop a tutti i versamenti e tributi

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Nel prossimi Consiglio dei ministri sarà varato un provvedimento per aiutare le popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dal maltempo con cui ’’verranno sospesi i termini di versamenti e adempimenti, tanto per le persone fisiche quanto per strutture più articolate (società di capitali e di persone)". Lo afferma il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, nel corso di una conferenza stampa. Con il ministro del Lavoro «valuteremo, e anche questo sarà oggetto di precisazione normativa, gli adempimenti che saranno messi a carico dei sostituti d’imposta, che devono applicare ritenute su diverse tipologie di reddito, che potranno usufruire di meccanismi di sospensione», spiega il ministro.

’’E’ un work in progress perché dobbiamo individuare quali sono tutti i comuni della regione che saranno interessati da eventi calamitosi’’, sottolinea Leo. ’’Una volta fatta questa puntuale ricognizione, limitare la sospensione di tutti gli adempimenti tributari, sia in termini di versamento che di ulteriori adempimenti, per aver una mappatura completa dell’evento’’.

DIFFERIMENTO CONTRIBUTI E CIG IN AGRICOLTURA

Tra gli interventi su cui sta lavorando il Governo per mettere in sicurezza le aziende e i lavoratori nei territori dell’Emilia Romagna, previsti anche differimenti dei termini per gli adempimenti per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali oltre a un utilizzo degli ammortizzatori sociali per gli operai a tempo determinato impiegati in agricoltura. Ad annunciarlo è stata il ministro del lavoro, Marina Calderone. «C’è la necessità però di una attenta ricognizione non solo dei territori ma anche delle aziende, delle tipologie di realtà interessate per delineare bene gli interventi nel prossimo decreto del governo. In più - anticipa Calderone - ragioniamo sull’utilizzo di ammortizzatori sociali per particolari situazioni e categorie di lavoratori come gli operai a tempo determinato in agricoltura. Abbiamo bisogno di capire la dimensione del fenomeno, dei numeri dei soggetti coinvolti».

RINVIO UDIENZE CIVILI E PENALI

Anche sul fronte giustizia sono in arrivo interventi per andare incontro alle popolazioni colpite dal maltempo. «Proporremo, se sarà necessario, e penso che sarà necessario, la sospensione delle udienze civili e penali e la sospensione dei termini per gli adempimenti contrattuali, delle cambiali e di tutti gli atti aventi forza esecutiva. Si tratta di aprire una parentesi necessitata da questa emergenza e di chiuderla nel più breve tempo possibile, quando sarà finita», ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio.