Al via ITS Energy & Digital Process Specialist: un percorso unico che forma i protagonisti del futuro digitale e sostenibile delle imprese

(Adnkronos) - Stezzano (BG), 13 settembre 2023 . Si è svolta oggi presso la sede di Schneider Electric a Stezzano (BG) la presentazione di ITS Energy & Digital Process Specialist: un nuovo percorso formativo di istruzione tecnica superiore, unico in Italia, realizzato in co-progettazione da ITS Academy Angelo Rizzoli di Milano, Schneider Electric e i partner Comoli Ferrari, F.M. Automazione, Mondini S.p.A. e Omnicon.

ITS Energy & Digital Process Specialist forma tecnici superiori specializzati in soluzioni applicative smart & green, a supporto della transizione energetica e digitale nelle imprese italiane. Il corso coinvolgerà nella sua prima edizione 26 studenti e studentesse, che opereranno professionalmente nelle diverse province lombarde e che dal 23 ottobre prossimo inizieranno l’attività, presso il Kilometro Rosso di Bergamo. Sono previste nei due anni 2.000 ore di formazione: il 50% si svolgerà in aula e il 50% attraverso project work e casi applicativi, sperimentati in azienda durante il secondo anno con la formula della formazione in alto apprendistato.

Da questo corso usciranno figure professionali poliedriche, che avranno acquisito un mix di competenze nelle tecnologie operative e informatiche (integrazione IT/OT) inerenti alla Trasformazione Digitale. Partendo dal “cuore elettrico”, dalle basi dell’automazione industriale e dell’Internet of Things, fino alla realtà aumentata e alla cyber security, conosceranno a fondo la filiera dell’energia, le sfide della transizione energetica e i principali attori del settore; apprenderanno in modo analitico il ruolo di tutta la catena del valore di questi mercati e le necessità di sviluppo ad essi correlati.

Profili, quindi, specializzati ma flessibili, che possano inserirsi in ogni “anello” della filiera: dai produttori di tecnologie per l’industria e l’energia alle realtà della distribuzione, dai costruttori di macchine industriali agli sviluppatori e system integrator.

Principali sbocchi lavorativi si avranno presso: aziende manifatturiere che abbiano intrapreso un percorso di digitalizzazione in ottica Industria 4.0; aziende che conducono e gestiscono impianti con tecnologie digitali integrate e sostenibili; aziende e OEM di automazione industriale; società di servizi a supporto dei processi Industria 4.0 e di sostenibilità applicata; strutture per il trasferimento tecnologico verso le imprese.

Un percorso di filiera fin dall’inizio

Schneider Electric guarda al mondo degli ITS come una vera e propria fucina di innovazione e competitività. Il nuovo corso ITS Energy & Digital Process Specialist – che ha preso forma nel quadro della collaborazione già esistente tra l’ITS Rizzoli e Schneider Electric, sperimentata con successo attraverso Accademie Tecnologiche integrate realizzate insieme – è stato pensato fin dall’inizio per coinvolgere l’intera filiera che ricerca questi nuovi professionisti, da tutti i punti di vista.

Le aziende partecipanti, oltre ad aver contribuito alla definizione delle linee strategiche e alla progettazione, sono coinvolte in modo sostanziale nella formazione degli studenti per oltre il 40% della didattica, erogata attraverso professionisti, manager e tecnici delle rispettive organizzazioni.

L’unicità e la completezza del progetto formativo hanno consentito di ottenere dalla Regione Lombardia un pieno avallo dell’iniziativa con l’approvazione del nuovo percorso, guardato con grande interesse e pieno supporto anche da Confindustria, a livello locale e nazionale, oltre che dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

I protagonisti e l’evento

L’evento odierno ha visto una parte di presentazione e confronto istituzionale e una seconda parte già focalizzata sugli studenti, che hanno avuto un primo momento di incontro con le realtà imprenditoriali coinvolte.

Prestigioso e completo, a conferma dell’ampia e concreta collaborazione che ha portato ad avviare il nuovo percorso formativo, il parterre di partecipanti.

In apertura l’intervento di Roberto Sella, Direttore ITS Rizzoli Coordinatore Rete ITS Lombardia; Laura Bruni, Direttore Affari Istituzionali e Alleanze Strategiche Schneider Electric; Benedetta Ragazzola, Strategy Advisor Comoli Ferrari.

Per le istituzioni hanno partecipato Simona Tironi, Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia; Paolo Piantoni, Direttore Generale Confindustria Bergamo; Marco Manzoni, Vice Presidente con delega a Education e Governance Confindustria Bergamo; Guido Torrielli, Presidente Nazionale ITS Italy; Valentina Carlini, Confindustria Nazionale Politiche Industriali, Digital and Supply Chains Senior Advisor; Antonietta Zancan, Dirigente Tecnico del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Hanno preso la parola anche Margherita Ferrari, Direttore Comunicazione Comoli Ferrari; Dario Brambilla, VP Marketing Strategico & Digital Transformation Schneider Electric; Claudio Giulianetti, VP Italy industry Business di Schneider Electric; Davide Sartini, Chief People & Organization Officer di Mondini SPA; Mariano Manti, Direttore Commerciale e Fondatore di F.M. Automazione; Gianfranco Mereu, Responsabile Education di Schneider Electric; Luca Pisarra, Program Manager di Omnicon e Laura Refaldi, HR & Operation Officer.

Da tutti gli interventi è emerso un messaggio chiaro e condiviso, ovvero che il futuro digitale e sostenibile delle imprese italiane è affidato alle competenze e alle idee di nuovi specialisti che integrano i mondi dell’industria, dell’energia e del digitale: professionisti di cui c’è enorme richiesta e che si possono formare soltanto attraverso una stretta collaborazione tra tutti gli attori coinvolti. Dalla produzione alla distribuzione, passando per la costruzione di macchine, la progettazione e sviluppo, fino alla vendita di valore. “Fare sistema” si può, per portare competenze, innovazione e sostenibilità reali nel cuore dell’economia del nostro Paese.

