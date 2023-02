Primarie Pd 2023, i risultati: vince Elly Schlein, oltre un milione di votanti

Elly Schlein ha vinto le primarie Pd 2023, con i risultati ufficiali dopo lo scrutinio dell’80% dei seggi che vedono la deputata in testa con il 53,8% dei voti; lo sfidante Stefano Bonaccini già in nottata ha riconosciuto la sconfitta facendo i complimenti alla nuova segretaria.

Per quanto riguarda l’affluenza ai gazebo, il Partito Democratico ha parlato di oltre un milione di votanti, con il dato che comunque è il più basso di sempre visto che non si sarebbe andati oltre il record negativo del 2019 quando si espressero in 1,6 milioni.

Elly Schlein con la sua vittoria ha battuto anche diversi altri record: più giovane segretaria di sempre del Pd con i suoi 37 anni, prima donna a ricoprire tale incarico e prima a vincere le primarie dopo non essere stata la più votata nei circoli.

Per non perdere neanche un aggiornamento delle primarie Pd 2023, qui di seguito può essere seguita la diretta live con tutte le ultime notizie aggiornate in tempo reale.

Primarie Pd 2023: la diretta live

09:05 Come cambia ora il Pd? Dopo la vittoria di Elly Schlein come può cambiare il Partito Democratico? Leggi il nostro approfondimento. leggi anche Pd, cosa cambia con Schlein: guerra, rdc e salario minimo, asse con M5s?

23:33 Bonaccini chiama unità Pd Stefano Bonaccini ha rilasciato le prime dichiarazioni in seguito alla vittoria di Schlein. “Da domani tutti a dare una mano a Elly, per il rilancio del Pd: è stata in grado di interpretare il cambiamento”, ha detto.

23:24 Primarie Pd 2023: vince Elly Schlein Alle 23:17, superato l’80% dello spoglio, il risultato è: Bonaccini 46.2%, Schlein 53.8%. Elly Schlein si conferma la nuova segretaria del Partito Democratico. Bonaccini concede la vittoria e chiede un applauso alla vincitrice.

23:23 Risultati Regione per Regione Valle d’Aosta (in aggiornamento)

Schlein al 70% Alto Adige (in aggiornamento)

Schlein in vantaggio Veneto

Belluno: Schlein doppia Bonaccini

Padova: Schlein doppia Bonaccini Lombardia (in aggiornamento Schlein al 69%)

Milano: Schlein in vantaggio

Sesto San Giovanni: Schlein al 68%

Brescia: Schlein vince con 3.000 voti di margine

Sondrio: Schlein vince

Bergamo: Schlein vince con 60% Lombardia (in aggiornamento)

Schlein vince Lazio

Roma: Schlein doppia Bonaccini

Latina: Schlein in testa Piemonte

Torino: Schlein in testa

Alessandria: Schlein vince

Cuneo: Schlein vince Toscana (in aggiornamento)

Schlein in netto vantaggio

Firenze: Schlein 70% Campania

Benevento: Bonaccini all’80%

Napoli: Schlein vince

Salerno: Bonaccini in testa in provincia con picchi del 90% (a Battipaglia 913 a 191 - Nocera Inferiore 597-116) Abruzzo

Vasto: Bonaccini vince

San Salvo: Bonaccini vince

Chieti: Schlein in testa Molise (in aggiornamento)

Bonaccini in testa Emilia-Romagna

Bologna: Schlein vince Puglia (Bonaccini in testa con 59%)

Foggia: Bonaccini vince

Bari: testa a testa - Schlein vince a Mola, mentre Bonaccini è in vantaggio a Bitonto

Taranto: Bonaccini vince con 500 voti di scarto

Trani: Bonaccini in vantaggio

Manfredonia: Bonaccini in vantaggio

Taranto: Schlein vince con 5501 a 5022 di Bonaccini Calabria (Bonaccini vince con 65%)

Vibo Valentia: Bonaccini vince

Catanzaro: Bonaccini in testa

Cosenza: Bonaccini vince con 4.000 voti di vantaggio Basilicata (in aggiornamento)

Bonaccini è in testa Sicilia (in aggiornamento: Schlein oltre 60%)

Ragusa: Bonaccini vince con 69%

Messina: Bonaccini in testa

Catania: Schlein oltre 70%

23:06 Primi risultati definitivi nelle Regioni In alcune Regioni il conteggio delle schede è terminato e si inizia a delineare il risultato finale. Ecco dove le Regioni hanno chiuso i conteggi e chi ha vinto: Calabria : vince Bonaccini con 65%

: vince Bonaccini con 65% Sicilia : vince Schlein

: vince Schlein Puglia : vince Bonaccini con 56%

: vince Bonaccini con 56% Abruzzo: vince Bonaccini

23:04 Metà spoglio: spiraglio su vincitore/vincitrice Secondo alcuni fonti, a metà spoglio, la vincitrice delle primarie del Pd 2023 potrebbe essere Elly Schlein (con 4 punti di vantaggio).

22:54 Primi risultati definitivi nelle Regioni In alcune Regioni il conteggio delle schede è terminato e si inizia a delineare il risultato finale. Ecco dove le Regioni hanno chiuso i conteggi e chi ha vinto: Calabria : vince Bonaccini

: vince Bonaccini Sicilia: vince Schlein

22:51 Primi risultati differenti I primi risultati sulla vittoria o meno differisco a seconda dei principali raccoglitori di dati. Secondo YouTrend è testa a testa, per BiDiMedia vittoria di Schlein.

Schlein al 70% Alto Adige (in aggiornamento)

Schlein in vantaggio Lombardia

Milano: Schlein in vantaggio

Sesto San Giovanni: Schlein al 68%

Brescia: Schlein oltre 60% Lazio

Roma: Schlein doppia Bonaccini Piemonte

Torino: Schlein in testa

Alessandria: Schlein vince

Cuneo: Schlein vince Toscana (in aggiornamento)

Schlein in netto vantaggio Campania

Benevento: Bonaccini all’80%

Napoli: Bonaccini sopra il 60% Abruzzo

Vasto: Bonaccini vince

San Salvo: Bonaccini vince

Chieti: Schlein in testa Emilia-Romagna

Bologna: Schlein in leggero vantaggio su Bonaccini Puglia (Bonaccini in testa con 59%)

Foggia: Bonaccini vince

Bari: testa a testa - Schlein vince a Mola, mentre Bonaccini è in vantaggio a BitontoTaranto: Bonaccini vince con 500 voti di scarto

Trani: Bonaccini in vantaggio

Manfredonia: Bonaccini in vantaggio Basilicata (in aggiornamento)

Bonaccini è in testa Sicilia

Ragusa: Bonaccini vince con 69%

21:46 Occhetto preferenza a Schlein Achille Occhetto ha votato presso i gazebo di Roma. In ingresso ha dichiarato: “Io voto Schlein e credo che il successo di partecipazione si debba soprattutto all’aria fresca che lei ha portato”.

21:08 Primarie Pd: Bonaccini bene in Campania I primi dati dalla Campania presentano una situazione in vantaggio per Bonaccini. A Benevento è oltre l’80%.

20:46 Primarie Pd (Milano): Schelin supera Bonaccini Secondo i dati di YouTrend a Milano (20:45) Schlein ha doppiato Bonaccini.

20:30 Risultati scrutini e affluenza Secondo le fonti i dati sull’affluenza arriveranno intorno alle 21, mentre i primi dati dello spoglio intorno alle 22.

21:15 Risultati elettorali: Schlein attende a Prenestino Elly Schlein è arrivata al Prenestino per seguire i risultati elettorali. Con lei anche Francesco Boccia, Alessandro Zan e Marco Furfaro.

20:00 Chiusi i seggi delle primarie Pd 2023 Sono ufficialmente chiusi i seggi delle primarie del Partito Democratico. L’affluenza si attesta nella media delle scorse primarie.

19:15 Enrico Letta: il momento del voto su Twitter Un’ora fa il segretario uscente del Partito Democratico Enrico Letta è andato a votare e ha pubblicato una foto al seggio, nella quale lascia una didascalia di ringraziamenti. Scrive: @EnricoLetta

Il mio voto e il mio impegno fino all’ultimo. #Grazie alle migliaia di #volontari che stanno rendendo possibile questo straordinario esercizio di democrazia e partecipazione. E grazie al mitico circolo di Testaccio. #PrimariePd

Translate Tweet

18:00 No a divisioni: il Pd resterà unito Enrico Letta ha dichiarato che le divisioni interne al Partito Democratico sono solo chiacchiere giornalistiche o di opposizione . Dopo le elezioni del segretario o della segretaria del partito non ci saranno divisioni in gruppi o scissioni, dice Letta. Eppure il sistema del partito favorisce da sempre una visione diversificata e questo si manifesta in gruppi molte volte poco compatti. La convivenza può essere facile o complessa, ma questo dipende dalla capacità dalla persona eletta di fare fronte unito.

17:00 Letta: “Supereremo il milione di voti” Le elezioni per il nuovo governo a settembre 2022 e quelle regionali di febbraio del 2023 hanno palesato, oltre alla preferenza per la coalizione di destra, anche un distaccamento tra gli elettori e le elettrici dai seggi e dalla sinistra. Enrico Letta si dice però soddisfatto dell’affluenza e ha commentato la notizia di 600 mila voti (raggiunti alle 13) prefigurando il superamento del milione di voti entro la chiusura dei seggi. Un numero raggiungibile, perché nella media delle elezioni interne del partito. Infatti già nel 2019 andarono a votare 1.569.628 di elettori ed elettrici.

16:32 Letta ne è convinto: “Abbiamo fatto le scelte giuste” Molto ottimista il segretario dem uscente, Enrico Letta, convinto che il dato sull’affluenza supererà la soglia del milione dei votanti. “Un grande segno di successo e soddisfazione è vedere che il percorso per arrivare alle primarie e’ stato quello giusto, nonostante le critiche. Non sarebbe stato giusto farlo subito”, ha dichiarato Letta, ringraziando poi Bonaccini, Schlein e gli altri candidati per una campagna molto corretta.

15:40 600 mila votanti alle 13 Alle ore 13 sono circa 600 mila i votanti alle primarie del Pd. Ci sono quindi buone possibilità di arrivare alla soglia del milione di elettore, considerato come il minimo per ritenere soddisfacente la competizione. Ricordiamo che le urne resteranno aperte fino alle 20, dopodiché sapremo chi tra Stefano Bonaccini o Elly Schlein sarà il nuovo segretario di partito.

14:56 Zanda vuole il voto ai soli iscritti Lunghe file ai seggi, l’affluenza alle primarie del Pd si preannuncia buona. Merito anche della regola che permette anche ai non iscritti di esprimere la propria preferenza, su cui però non tutti sono d’accordo: secondo l’ex senatore Luigi Zanda, nella prossima occasione sarà giusto far votare solamente gli iscritti, aggiungendo che “il doppio voto nei circoli e poi ai gazebo è un metodo bizzarro”.

13:52 File ai seggi, soprattutto nelle grandi città Il risultato delle primarie Pd dovrebbe essere soddisfacente per i dem: guardando alle grandi città, infatti, si vedono lunghe file ai seggi a dimostrazione che il tasso di partecipazione potrebbe essere quello sperato (almeno 1 milione di votanti). La conferma arriva dallo stesso Romano Prodi, il quale si è detto “stupito dall’affluenza”.

13:10 Primarie Pd, Prodi: “colpito dall’affluenza” Anche lo storico deputato del Pd ed ex presidente del Consiglio Romano Prodi si è recato a un gazebo a Bologna per votare per le primarie del partito, dicendosi colpito per le affluenze. “Sono favorevolmente colpito dalla grande affluenza di questa mattina dinnanzi allo scetticismo che sembrava accompagnare queste primarie. Vedere tutta questa gente mi ha molto colpito e sono molto contento”.

12:03 Schlein ha votato: “Speriamo che sia una grande festa di partecipazione” La candidata alla segreteria dem, Elly Schlein si è recata a votare per le primarie verso le 11 in pieno centro a Bologna, capoluogo della provincia di cui Stefano Bonaccini è stato presidente ed Elly Schlein la sua vice. La candidata ha augurato una viva partecipazione da parte dei cittadini ed elettori. Ecco il messaggio della Schlein condiviso anche da Fanpage: Ci arrivano immagini di seggi in giro per l’Italia dove ci sono delle file da stamattina, anche in posti dove sta piovendo. In un momento in cui l’astensionismo ha toccato picchi altissimi sia alle politiche sia alle regionali la comunità democratica sta dando una grande prova di partecipazione e di democrazia

11:21 Naufragio in Calabria, Bonaccini: “ennesima tragedia” Il candidato alla segreteria del Pd, Bonaccini, interviene su Twitter in merito alla tragedia consumatasi stamani nel crotonese con il naufragio di un’imbarcazione di migranti.“Un pensiero commosso alle vittime, tra cui un neonato”. Col fiato sospeso per le ricerche in corso di altri possibili sopravvissuti all'ennesima tragedia in mare nel crotonese. Ma il bilancio di chi ha perso la vita è già pesantissimo. Un pensiero commosso alle vittime, tra cui un neonato. pic.twitter.com/9A6VoOYWqF — Stefano Bonaccini (@sbonaccini) February 26, 2023

10:15 Enrico Letta: “Buon voto a tutti” Nel suo ultimo giorno da segretario del Pd, Enrico Letta ha voluto augurare una buona votazione agli elettori, dicendosi orgoglioso di una comunità che può scegliere da chi essere rappresentato. I #gazebo sono aperti. Buon voto a tutti. Orgogliosi di una comunità che decide del proprio futuro con #democrazia e #partecipazione. #PrimariePd pic.twitter.com/Zj1u6Iw0TS — Enrico Letta (@EnricoLetta) February 26, 2023

09:05 Primarie, Zanda e Bersani rivelano chi voteranno Arrivano i primi segnali dalle file del Pd, alcuni deputati hanno già rivelato chi voteranno. Luigi Zanda ha confermato la sua decisione di votare Stefano Bonaccini perché “amministratore solido”. Di tutt’altro avviso Pier Luigi Bersani il quale ha scritto su Twitter che voterà Elly Schlein in quanto pensa che la deputata “segnali con più coraggio l’apertura al cambiamento”.

08:10 Primarie, aperti i seggi, dove andare a votare? Sono ormai le 8:00 e le votazioni sono ufficialmente iniziate. Chi deciderà di votare, esprimendo una preferenza sul futuro (o futura) leader del Pd, tra Bonaccini e Schlein, dovrà recarsi in uno dei gazebo allestiti in tutta la penisola (ben 5.500). In caso non si conosca il presidio più vicino basterà consultare l’elenco sul sito trovaseggio.primariepd2023.it/.

7:30 Chi può votare? Per le primarie del Pd potrà votare chiunque. Non è necessario quindi che gli elettori siano iscritti al Pd per partecipare alla votazione. A stabilirlo è lo stesso regolamento ricordando che potrà votare chiunque “dichiari di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori”. Per votare occorre portare con sé un documento di identità, la tessera elettorale e due euro.

07:00 Primarie Pd, al via le votazioni: seggi aperti dalle 8 alle 20 Manca ormai solo un’ora per le votazioni delle primarie del Pd 2023. Oggi è il giorno decisivo in cui si deciderà il nuovo leader del partito tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Sono ben 5.500 i gazebo allestiti in tutta Italia per esprimere la propria preferenza. I seggi rimarranno aperti questa domenica dalle 8 alle 20 in tutta Italia. I risultati verranno comunicati nella sede nazionale del Partito democratico, al Nazareno a Roma.

I risultati

Lo spoglio dei voti delle primarie Pd 2023 inizierà alle ore 20:00; già in serata quindi avremo i risultati ufficiali di questa sfida tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein.

In precedenza - dal 3 al 12 febbraio - si è svolto il voto riservato ai circoli dove sono usciti fuori i due candidati che si stanno sfidando ai gazebo nel voto per la segreteria aperto anche i non iscritti al partito. In Lombardia e nel Lazio invece si è votato il 19 febbraio per non accavallarsi con le elezioni regionali.

Questi sono i risultati definitivi della prima fase delle primarie Pd 2023.

Stefano Bonaccini 79.787 voti, pari al 52,87%

79.787 voti, pari al 52,87% Elly Schlein 52.637 voti, pari al 34,88%

52.637 voti, pari al 34,88% Gianni Cuperlo 12.008 voti pari al 7,96%

12.008 voti pari al 7,96% Paola De Micheli 6.475 voti, pari al 4,29%

In questa prima fase, in totale hanno votato 132.033 iscritti.