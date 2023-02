Elezioni regionali Lombardia 2023, risultati in DIRETTA: iniziato lo spoglio, Fontana in testa

Elezioni regionali Lombardia 2023: si sono chiuse alle ore 15:00 le urne con i risultati ufficiali che sono stati anticipati dagli immancabili exit poll. In contemporanea si è votato anche nel Lazio sempre per le regionali.

Questi sono i risultati in diretta dello spoglio dei voti dopo lo scrutinio in Lombardia di 14 sezioni su 9.254.

Candidato Coalizione/partito Voti Attilio Fontana centrodestra 58,35% Pierfrancesco Majorino centrosinistra e M5s 31,67% Letizia Moratti civica e terzo polo 8,32% Marta Ghidorzi Unione Popolare 1,66%

Per la prima proiezione di Swg per La7, Attilio Fontana del centrodestra sarebbe nettamente in testa. Risultati questi simili a quelli diffusi anche dai vati exit poll.

Attilio Fontana (centrodestra): 52,3%

Pierfrancesco Majorino (centrosinistra e M5s): 34,7%

Letizia Moratti (Terzo Polo): 10,6%

Molto bassa l’affluenza: in Lombardia complessivamente ha votato il 41,5% degli aventi diritto. Alle regionali del 2018 in totale si recarono alle urne il 73,1%, ma all’epoca c’era la contemporaneità con le politiche.

Ricordiamo che la legge elettorale in vigore per le elezioni regionali non prevede un ballottaggio: sarà eletto nuovo presidente di Regione il candidato capace di ottenere anche un solo voto in più rispetto agli avversari.

Per restare sempre aggiornato su tutti gli sviluppi di queste elezioni regionali in Lombardia, ecco la diretta live del voto che ci accompagnerà fino alla ufficializzazione dei risultati.

Elezioni regionali Lombardia 2023: la diretta live del voto

15:48 Centrodestra avanti anche nel Lazio Anche nel Lazio il centrodestra sembrerebbe essere proiettato verso una ampia vittoria, con il candidato Francesco Rocca indicato dagli exit poll oltre il 50%.

15:38 I primi risultati dello spoglio Scrutinata la prima sezione in Lombardia, con i risultati che a breve inizieranno a essere più attendibili.

15:30 Affluenza del 41,5% Il dato ormai definitivo dell’affluenza in Lombardia parla del 41,5% dei cittadini aventi diritto che si è recato alle urne: si tratta di oltre il 30% in meno rispetto al 2018 quando però si votò insieme alle politche.

15:18 Moratti fuori dal Consiglio regionale? Stando ai vari exit poll, la candidata presidente Letizia Moratti rischierebbe di non far parte del prossimo Consiglio regionale.

15:12 Fontana avanti per gli intention poll di Mediaset Attilio Fontana a valanga anche per l’intention poll di Tecnè per Mediaset. 🔴 Intention poll Tecnè per Mediaset - #Lombardia pic.twitter.com/FtFLO17ea5 — YouTrend (@you_trend) February 13, 2023

15:09 Fontana in testa per gli exit poll Queste sono le percentuali snocciolate dal primo exit poll sulle elezioni in Lombardia realizzato da Opinio per la Rai, con Fontana del centrodestra che sarebbe nettamente in testa. Attilio Fontana (centrodestra): 49,5-53,5%

Pierfrancesco Majorino (centrosinistra e M5s): 33-37%

Letizia Moratti (Terzo Polo): 9,5-13,5%

Mara Ghidorzi (Unione Popolare): 1-3%

14:31 Ultimi minuti per votare, poi exit poll e risultati Si chiuderanno alle ore 15:00 le urne per le elezioni regionali: subito dopo verranno diffusi i primi exit poll seguiti poi dalle proiezioni, che si basano sui voti scrutinati.

13:38 Berlusconi, appello last minute agli indecisi Così Silvio Berlusconi poco prima della chiusura dei seggi: “Mi rivolgo a chi pensasse di non andare a votare, a chi è indeciso: tu non devi avere dubbi, vota per noi, scegli il simbolo di Forza Italia, fallo nel tuo interesse e di tutti gli italiani”.

13:12 Salvini ha votato a Milano Matteo Salvini, grande sponsor del voto anche di lunedì, ha votato poco fa nel suo seggio a Milano dove si è presentato insieme a sua figlia.

12:23 Ghisleri: “Astensione primo partito dal 2018” La nota sondaggista Alessandra Ghisleri su La 7 ha commentato l’affluenza in forte calo per le regionali: “La politica è percepita come un ’affaire’ solo per alcuni, pesano gli scandali Ue in Lombardia”.

10:57 L’appello di Majorino: «Ogni voto conta» Il candidato del centrosinistra Pierfrancesco Majorino ha postato su Facebook un appello agli elettori che ancora non si sono recati alle urne, tentando di sensibilizzare e convincere gli indecisi a recarsi a votare. «Ogni voto conta, oggi più che mai». Segue una spiegazione su come votare, e conclude scrivendo «Attenzione, non c’è ballottaggio, vince il candidato Presidente che prende un voto in più».

09:40 Prodi, «I leader non parlano più con le persone» L’ex presidente del Consiglio Romano Prodi commenta con la Stampa la scarsa affluenza alle regionali: «Prenda la Lombardia: si può avere più o meno simpatia per questo o quel candidato, ma lì c’è stata una battaglia politica. E tuttavia a quanto pare sembra che questa battaglia non sia bastata per tenere la partecipazione su livelli dignitosi»

08:59 La bassa affluenza può ribaltare i sondaggi? In Lombardia nella giornata di ieri l’affluenza è stata maggiore in città (Milano è al 32%) che in provincia (Sondrio e Mantova al 27%): se questi dati dovessero essere confermati, potrebbe essere un vantaggio per Majorino e Moratti ma la partita per la Regione difficilmente potrebbe essere riaperta.

08:20 Si vota fino alle 15 Sono tornate ad aprirsi alle ore 07:00 le urne, con le operazioni di voto che andranno avanti fino alle ore 15:00: subito dopo inizierà lo spoglio dei voti, con i primi risultati parziali attesi per metà pomeriggio.

23:55 Affluenza alle 23 (aggiornamento) I dati dell’affluenza in Lombardia si mantengono in forte calo rispetto ai precedenti anni. Infatti alle 23 l’affluenza è stata registrata al 31,76%. Nel 2018 invece l’affluenza era attestata intorno al 74,08%, ma in quell’occasione si poteva votare in una sola giornata, mentre quest’anno sarà possibile votare anche nella giornata di domani.

23:15 Seggi chiusi: c’è ancora un giorno per votare Sono ufficialmente chiusi i seggi elettorali di Lombardia e Lazio per le elezioni regionali. I seggi riapriranno lunedì 13 febbraio 2023, a partire dalle ore 7:00 e il voto proseguirà fino alle ore 15:00. In seguito inizierà lo scrutinio dei voti. Potrebbe essere una giornata di recupero per l’affluenza, oppure potrebbe essere confermato il trend negativo.

22:15 Affluenza aggiornamento (ore 19): le province Arrivano i dati verificati dell’affluenza (aggiornamento delle 19) per le elezioni lombarde nelle province. Alle 19 infatti l’affluenza era bassa, ma in alcune province lo era di più. Nello specifico (tra parentesi i dati del 2018): Bergamo 29,28 (63,17)

Brescia 29,21 (63,05)

Como 25,17 (56,63)

Cremona 28,62 (63,04)

Lecco 29,04 (61,67)

Lodi 27,57 (62,43)

Mantova 23,39 (56,28)

Milano 27,15 (57,62)

Monza e brianza 28,09 (59,56)

Pavia 25,20 (56,70)

Sondrio 22,77 (52,38)

Varese 25,09 (57,59)

20:20 Berlusconi invita gli italiani a votare: la bassa affluenza preoccupa Il leader di Forza Italia si dice preoccupato per l’afflunza ai seggi e invita gli italiani a fare la loro parte per la democrazia. “La scarsa affluenza - dice Silvio Berlusconi - è un male”. L’invito è di andare a votare, ma allo stesso tempo bisogna interrogarsi sul perché sempre meno persone scelgono di andare a votare.

19:15 Affluenza alle 19 (aggiornamento) I dati dell’affluenza in Lombardia sono in forte calo rispetto ai precedenti anni. Infatti alle 19 l’affluenza è stata registrata al 26,93%. Nel 2018 invece l’affluenza era attestata intorno al 60%, ma in quell’occasione si poteva votare in una sola giornata, mentre quest’anno sarà possibile votare anche nella giornata di domani.

18:15 Perché sempre meno affluenza: Sgarbi tenta una risposta A ogni elezioni diventa sempre più evidente la disaffezione per il processo democratico del voto. Ma di chi è la colpa? Secondo Vittorio Sgarbi più che dei cittadini, la disaffezione è da imputarsi ai candidati. Sono volti poco noti, nomi difficili da affiancare al territorio e al loro ruolo e per questo richiamano meno le persone ai seggi. “La politica ha innanzi tutto bisogno di ideali e francamente sul piano della proposta non vediamo una grande offerta di ideali”, continua Sgarbi.

17:05 Affluenza Lombardia: crolla Alle ore 12 l’affluenza in Lombardia è stata calcolata al 9,20%, in calo rispetto al 2018, quando si attestava alla stessa ora su quota 19,91%.

12:59 Il presidente uscente Fontana alle urne Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha votato questa mattina a Varese, la città dove vive, nel seggio di Velate. Il governatore uscente trascorrerà la giornata con la famiglia in attesa di conoscere domani i risultati del voto alla chiusura dei seggi.

12:17 Lombardia, affluenza al 9,23% Essendo noti i dati relativi a oltre il 50% dei 1.882 comuni al voto (1.011) per le regionali di Lombardia e Lazio, l’affluenza alle ore 12 è all’8,9%. In Lombardi In Lombardia, secondo i dati raccolti su 837 comuni su 1.504, l’affluenza è del 9,23% (contro il 20,73% registrato nel 2018 alla stessa ora a pari numero di comuni) degli aventi diritto. Un dato che di certo non è confrontabile con le ultime Regionali della Regione del 2018 quando si votò in un’unica giornata, il 4 marzo. Questa volta si potrà votare fino a domani, lunedì 13 fino alle 15.00. Intanto nel Lazio l’affluenza parziale si attesta invece al 7,61%

11:29 Pd-M5s, il candidato Majorino si reca alle urne per votare Pierfrancesco Majorino si è recato alle urne per votare alle 11 di questa mattina all’istituto comprensivo Tommaso Grossi di via Pietro Colletta a Milano, accompagnato dalla moglie Caterina Sarfatti e dalla figlia Maddalena. Purtroppo restano ancora poche le persone ai seggi. Il candidato presidente per il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle ha dichiarato che trascorrerà la giornata a casa, recandosi una seconda volta in un seggio per accompagnare il padre a votare.

11:11 Elezioni regionali: primo banco di prova per il governo Meloni A votare saranno oltre 12 milioni di cittadini, affluenza alle urne permettendo. Un vero e proprio banco di prova per il Governo della premier Meloni, perché a esprimere il voto saranno i cittadini della Capitale politica (Roma) e anche quella economica (Milano). Un test per l’esecutivo, che potrebbe avere delle ripercussioni sul centrodestra, anche se in caso di vittoria del partito di Fratelli d’Italia, che di fatto confermerebbe il risultato delle politiche di settembre. Eppure tutto dipende anche dai voti che raccoglieranno gli alleati: Lega e Forza Italia. leggi anche Elezioni Lazio e Lombardia 2023, quali conseguenze per il governo Meloni?

10:30 La legge elettorale: niente ballottaggio In Lombardia alle elezioni regionali viene proclamato presidente della Regione il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi sul territorio regionale. A differenza delle elezioni amministrative, non è previsto un ballottaggio in caso di mancato raggiungimento da parte di un candidato della maggioranza assoluta.

09:39 Poca affluenza fino a questo momento In attesa dei primi dati che verranno diffusi alle ore 12, al momento in entrambe le Regioni sarebbero pochi gli elettori che si sono presentati ai seggi: sarà difficile mantenere la stessa affluenza del 2018, in Lombardia fu del 73%, anche perché cinque anni fa ci fu l’accorpamento con le politiche.

09:11 Vigli urbani alle urne di Roma: mancano gli scrutatori Mancano gli scrutatori nel Lazio. Al momento dell’allestimento delle urne l’allarme è scattato in tutta Roma. A causa dell’esiguo numero di scrutatori, sono stati lanciati appelli tramite i social per cercare di ingaggiare all’ultimo momento scrutatori e in alcuni casi pure presidenti e segretari. Soltanto questa mattina sarà possibile completare le squadre in alcuni seggi. Tanto che c’è chi si è presentato fuori alle scuole per poter dare una mano, insieme ai vigili urbani.

7:50 Come si vota? Al momento della votazione l’elettore ha 3 opzioni: votare per il candidato presidente, senza che la scelta si estenda alle liste collegate;

votare per candidato presidente e una lista e nel caso in cui si decida di sbarrare solo la lista, la preferenza di estende anche al candidato;

voto disgiunto, cioè scegliere una lista e un candidato governatore non collegato. In ogni caso è possibile esprimere una o massimo due preferenze per i candidati al consiglio regionale, purché i due candidati siano di sesso opposto, in caso basterà scrivere i cognomi dei candidati accanto al simbolo di appartenenza

07:00 Seggi aperti Alle ore 07:00 si sono aperti regolarmente i seggi per le elezioni regionali in Lombardia. Oggi si potrà votare fino alle ore 23:00, mentre domani dalle ore 07:00 alle ore 15:00.