Elezioni regionali Lazio 2023, risultati in DIRETTA: iniziato lo spoglio, Rocca in testa

Elezioni regionali Lazio 2023: si sono chiuse alle ore 15:00 le urne con i risultati ufficiali che, come da tradizione, sono stati in qualche modo anticipati dagli immancabili exit poll e proiezioni. In contemporanea si è votato anche in Lombardia sempre per le regionali.

Questi sono i risultati in diretta dello spoglio dei voti dopo lo scrutinio nel Lazio di 34 sezioni su 9.254. Ricordiamo alle regionali non è previsto un ballottaggio: è eletto presidente il candidato che ottiene più voti.

Candidato Coalizione/partito Voti Francesco Rocca centrodestra 61,54% Alessio D’Amato centrosinistra 26,97% Donatella Bianchi Movimento 5 Stelle 9,01% Rosa Rinaldi Unione Popolare 0,98% Sonia Pecorilli Partito Comunista 1,49%

Queste sono le percentuali snocciolate dalla prima proiezione sulle elezioni nel Lazio realizzata da Opinio per la Rai, con Rocca del centrodestra che sarebbe nettamente in testa.

Francesco Rocca (centrodestra): 52,1%

Alessio D’Amato (centrosinistra): 34,7%

Donatella Bianchi (Movimento 5 Stelle): 10,6%

Rosa Rinaldi (Unione Popolare): 1,4%

Sonia Pecorilli (Partito Comunista): /

Molto bassa l’affluenza: nel Lazio complessivamente ha votato il 37,2% degli aventi diritto, la percentuale più bassa di sempre. Alle regionali del 2018 in totale si recarono alle urne il 66,55% degli aventi diritto, ma all’epoca c’era la contemporaneità con le politiche.

Per restare sempre aggiornato su tutti gli sviluppi di queste elezioni regionali nel Lazio, ecco la diretta live del voto che ci accompagnerà fino alla ufficializzazione dei risultati.

Elezioni regionali Lazio 2023: la diretta live del voto

17:05 Affluenza Lazio la più bassa di sempre alle regionali L’affluenza nel Lazio del 37,2% è la più bassa di sempre nella storia delle elezioni regionali, superando il 37,7% registrato nel 2014 in Emilia-Romagna.

16:55 D’Amato chiama Rocca: “Complimenti per la vittoria” Il candidato del centrosinistra alla Regione Lazio Alessio D’Amato, come ha fatto sapere il suo staff ha telefonato al rivale e vincitore delle elezioni Francesco Rocca «è stata una telefonata cordiale con la quale D’Amato ha riconosciuto il risultato, gli ha fatto i complimenti e ha promesso che la sua sarà una opposizione dura sulle questioni concrete”.

16:28 Regionali, Salvini esulta sui social Non è tardato ad arrivare il primo commento di Matteo Salvini in merito alle elezioni regionali: “Vittoria.Grazie Lombardia. Grazie Lazio”.

15:33 Affluenza al 41,5% Il dato ormai definitivo dell’affluenza nel Lazio parla del 41,6% dei cittadini aventi diritto che si è recato alle urne: si tratta di quasi il 30% in meno rispetto al 2018 quando però si votò insieme alle politche.

15:21 Rocca al 50% anche per Quorum Anche nell’exit poll di Quorum/YouTrend per Sky il candidato del centrodestra sarebbe al 50% contro il 31% di D’Amato e il 16% di Bianchi.

15:15 Rocca avanti per gli intention poll di Mediaset Francesco Rocca a valanga anche per l’intention poll di Tecnè per Mediaset.

14:29 Ultimi minuti per votare, poi exit poll e risultati Si chiuderanno alle ore 15:00 le urne per le elezioni regionali: subito dopo verranno diffusi i primi exit poll seguiti poi dalle proiezioni, che si basano sui voti scrutinati.

13:26 Berlusconi, appello last minute agli indecisi Così Silvio Berlusconi poco prima della chiusura dei seggi: “Mi rivolgo a chi pensasse di non andare a votare, a chi è indeciso: tu non devi avere dubbi, vota per noi, scegli il simbolo di Forza Italia, fallo nel tuo interesse e di tutti gli italiani”.

12:50 Ghisleri: “Astensione primo partito dal 2018” La nota sondaggista Alessandra Ghisleri su La 7 ha commentato l’affluenza in forte calo per le regionali: “La politica è percepita come un ’affaire’ solo per alcuni, pesano anche gli scandali Ue”.

12:11 Nettuno: presidente di seggio sorpresa a rubare a una scrutatrice A Nettuno una presidente di seggio è stata rimossa in quanto sorpresa a rubare 50 euro dalla borsetta di una scrutatrice che ha sporto denuncia. Dopo una interruzione, le operazioni di voto ora sono riprese.

10:40 Il confronto dei candidati sulla sanità La sanità è tra i temi principali di confronto per elezioni regionali sia nel Lazio che in Lombardia. I candidati si sono confrontati a SkyTg24. Rocca è stato il primo a rispondere: Rocca. “Sicuramente sono da abbattere le liste d’attesa, che sono terribili e mortificanti». Bianchi ha detto: «Bisogna rafforzare il primo livello d’intervento e bisogna poi guardare agli ospedali cercando di investire sulla sanità pubblica, immaginando che quella privata possa essere complementare per alleggerire quella pubblica. La stabilizzazione dei medici: manca il personale, mancano diecimila medici, mancano figure come quella dello psicologo di base. Poi l’assistenza sanitaria domiciliare: penso agli anziani, alle famiglie che hanno un familiare con qualche patologia e devono farsene carico e l’assistenza domiciliare oggi non funziona». Infine, ha risposto D’Amato, assessore regionale alla Sanità: «Sono previsti sei nuovi ospedali nella nostra regione. Bisogna potenziare la sanità del territorio, potenziare l’assistenza domiciliare integrata per gli over 65 e puntare a una grande digitalizzazione».

09:25 Prodi commenta la bassa affluenza L’ex presidente del Consiglio Romano Prodi in un colloquio con la Stampa commenta la bassa affluenza alle regionali registrata fino ad ora sia in Lazio che in Lombardia: «siamo davanti a due problemi: uno generale, i leader non parlano più con le persone, non le ascoltano e la democrazia è in crisi, perché si sta allontanando dalla gente. In aggiunta bisogna riconoscere che le Regioni non sono nel cuore delle persone! Anche quando sono ben amministrate. E d’altra parte pochi ne conoscono le competenze».

08:52 La bassa affluenza può ribaltare i sondaggi? Nel Lazio affluenza al minimo a Roma (25%) dove il centrosinistra storicamente è forte mentre in provincia, dove invece è il centrodestra a essere maggiormente radicato, gli elettori mediamente sono stati poco più del 30%: a prescindere il calo dei votanti potrebbe ribaltare le previsioni dei sondaggi, ma per D’Amato resta da capire se in meglio o in peggio.

08:12 Si vota fino alle 15 Sono tornate ad aprirsi alle ore 07:00 le urne, con le operazioni di voto che andranno avanti fino alle ore 15:00; subito dopo inizierà lo spoglio dei voti, con i primi risultati parziali attesi per metà pomeriggio.

23:55 Affluenza alle 23 (aggiornamento) I dati dell’affluenza nel Lazio si mantengono in forte calo rispetto ai precedenti anni. Infatti alle 23 l’affluenza è stata registrata al 28,63%. Nel 2018 invece l’affluenza era attestata intorno al 69,69%, ma in quell’occasione si poteva votare in una sola giornata, mentre quest’anno sarà possibile votare anche nella giornata di domani.

23:15 Seggi chiusi: lunedì di recupero per l’affluenza? Alle ore 23:00 si sono chiusi i seggi elettorali per le regionali di Lombardia e Lazio. Questi riapriranno domani mattina alle 7:00 e il voto proseguirà fino alle ore 15:00. Al termine dell’operazioni di voto inizierà lo scrutinio. Lunedì 13 febbraio 2023 potrebbe essere il giorno del recupero per l’affluenza, dopo una domenica dedicata in larga parte allo svago da parte dei cittadini chiamati al voto per le elezioni regionali.

22:15 Aggiornameti elezioni: primarie Partito Democratico Novità anche sul fronte Pd. Stefano Bonaccini guadagna la fiducia del 58% degli elettori Pd nella Regione Emilia Romagna. Buoni risultati anche in Toscana, dove nella provincia di Firenze ha guadagnato il consenso del 60% degli iscritti.

20:15 Berlusconi al voto: “Chi non vota non è un buon italiano” Silvio Berlusconi si dice preoccupato per l’affluenza ai seggi e invita gli italiani a votare, perché il voto non è soltanto un diritto, ma anche un potere per scegliere da chi vogliono essere governati. Il presidente di Forza Italia parla della scarsa affluenza come un male. “Se fosse un voto meno del 50%, cosa che non penso assolutamente succederà, siamo davvero una democrazia?”

19:15 Affluenza ai seggi (aggiornamento) L’affluenza alle ore 19:00 si testa intorno al 24,2%, in netto calo rispetto alla stessa ora del 2018, quando in una sola giornata l’affluenza era stata intorno al 52,47%. A differenza del 2018 però i seggi resteranno aperti anche domani e chiuderanno alle 23, non alle 15.

17:05 Affluenza alle 12: tutte le province L’affuenza (aggiornata alle 12) di tutte le province:

L’affluenza nelle singole province

Ecco l’affluenza nelle singole province del Lazio: FROSINONE 7,45 (15,13)

LATINA 7,95 (16,82)

RIETI 7,63 (17,09)

ROMA 7,39 (17,74)

VITERBO 8,08 (17,05)

17:00 Affluenza alle 12: tutti i municipi L’affluenza (aggiornata alle ore 12) di tutti i municipi: Municipio I 7,57

Municipio II 7,96

Municipio III 7,20

Municipio IV 7,25

Municipio V 6,68

Municipio VI 5,63

Municipio VII 7,37

Municipio VIII 7,69

Municipio IX 6,98

Municipio X 6,46

Municipio XI 6,84

Municipio XII 7,14

Municipio XIII 8,01

Municipio XIV 7,71

Municipio XV 6,07

13:00 Meloni alle urne: “elezione importante, andate a votare” La premier Giorgia Meloni, dopo essersi recata al seggio per votare per le elezioni regionali del Lazio, ha voluto fare un appello ai cittadini: “È un’elezione importante, quindi spero che l’affluenza sia adeguata a una scelta come quella che si deve fare per Regioni così strategiche per una nazione. Quindi andate a votare”.

12:18 Lazio, affluenza parziale: alle urne solo il 7,61% Essendo noti i dati relativi a oltre il 50% dei 1.882 comuni al voto (1.011) per le regionali di Lombardia e Lazio, l’affluenza alle ore 12 è all’8,9%.

Stando all’ultimo dato nel Lazio l’affluenza attestata su 174 comuni su 378) è del 7,61% (contro il 16,24% del 2018). Lo rende noto il Viminale. Si attende il risultato finale. Intanto in Lombardia l’affluenza parziale si attesta invece al 9,23%

12:11 Pd-Terzo polo, D’Amato al seggio per votare Si è recato alle urne il pupillo scelto da Calenda per rappresentare il centrosinistra alle elezioni e succedere a Zingaretti. Il dem Alessio D’Amato, cinquantacinque anni, si è recato al seggio di Largo Castelseprio (Roma Labaro), quartiere popolare di Roma dove è cresciuto.

11:32 Calenda alle urne per il voto Il leader del Terzo Polo si è recato alle urne in via Lavarone. Ricordando ai cittadini l’importanza di andare a votare “in modo libero e consapevole e non per appartenenza”, anzi il leader ribadisce l’importanza di votare la persona che sembra loro essere “la più preparata come se fosse un colloquio di lavoro”. Questo l’appello al voto di Calenda, il quale ha poi detto che nel pomeriggio si recherà ai musei capitolini a vedere la mostra sulla Roma repubblicana, “possibilmente con i miei figli se riesco a farli uscire di casa”.

11:06 Centrodestra rompe silenzio elettorale Ancora una volta il centrodestra rompe il silenzio elettorale imposto per legge. Alcuni esponenti e dirigenti di Ostia di Fratelli d’Italia e di Forza Italia hanno continuato a fare campagna elettorale inviando messaggi video e testi che invitano gli aventi diritto a votare per i rispettivi candidati. Al momento però si continua a registrare una bassa affluenza.

10:33 La legge elettorale: niente ballottaggio Nel Lazio alle elezioni regionali viene proclamato presidente della Regione il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi sul territorio regionale. A differenza delle elezioni amministrative, non è previsto un ballottaggio in caso di mancato raggiungimento da parte di un candidato della maggioranza assoluta.

09:37 Poca affluenza fino a questo momento In attesa dei primi dati che verranno diffusi alle ore 12, al momento in entrambe le Regioni sarebbero pochi gli elettori che si sono presentati ai seggi: sarà difficile mantenere la stessa affluenza del 2018, nel Lazio fu del 66%, anche perché cinque anni fa ci fu l’accorpamento con le politiche.

09:09 Vigli urbani alle urne: mancano gli scrutatori Mancano gli scrutatori nella Capitale. Al momento dell’allestimento delle urne l’allarme è scattato in tutta Roma. A causa dell’esiguo numero di scrutatori, sono stati lanciati appelli tramite i social per cercare di ingaggiare all’ultimo momento scrutatori e in alcuni casi pure presidenti e segretari. Soltanto questa mattina sarà possibile completare le squadre in alcuni seggi. Tanto che c’è chi si è presentato fuori alle scuole per poter dare una mano, insieme ai vigili urbani.

08:38 I riflessi del voto sul governo Le elezioni regionali sono il primo appuntamento elettorale dopo le politiche e, di conseguenza, il primo banco di prova per il governo Meloni: ecco quali potrebbero essere i riflessi del voto nel nostro approfondimento. leggi anche Elezioni Lazio e Lombardia 2023, quali conseguenze per il governo Meloni?

08:00 Come si vota Al momento della votazione l’elettore ha 3 opzioni: votare per il candidato presidente, senza che la scelta si estenda alle liste collegate;

votare per candidato presidente e una lista e nel caso in cui si decida di sbarrare solo la lista, la preferenza di estende anche al candidato;

voto disgiunto, cioè scegliere una lista e un candidato governatore non collegato. In ogni caso è possibile esprimere una o massimo due preferenze per i candidati al consiglio regionale, purché i due candidati siano di sesso opposto, in caso basterà scrivere i cognomi dei candidati accanto al simbolo di appartenenza

07:00 Seggi aperti Alle ore 07:00 si sono aperti regolarmente i seggi per le elezioni regionali nel Lazio. Oggi si potrà votare fino alle ore 23:00, mentre domani dalle ore 07:00 alle ore 15:00.