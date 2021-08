Elezioni Varese 2021, la guida: data, candidati e sondaggi

Si terranno il prossimo 3 e 4 le elezioni amministrative Varese 2021, con il Governo che ha optato per uno slittamento del voto dalla primavera all’autunno a causa dell’emergenza Covid. In questa tornata, le urne si apriranno anche a Milano.

Si presenterà per ottenere un secondo mandato Davide Galimberti, l’attuale sindaco di centrosinistra che da tempo sta cercando di allestire la coalizione a sostegno di questa candidatura bis.

Fumata bianca nel centrodestra: dopo il passo indietro di Roberto Maroni quando ormai sembrava essere tutto fatto, la Lega ha ora indicato come candidato della coalizione il deputato Matteo Bianchi.

Per i sondaggi appare probabile un ballottaggio tra le due coalizioni, mentre in queste elezioni amministrative a Varese non mancheranno diversi candidati civici che potrebbero essere l’ago della bilancia.

Elezioni amministrative Varese 2021: la data

Non si terranno nella tarda primavera del 2021 le elezioni amministrative a Varese, visto che il Consiglio dei Ministri ha ufficializzato una slittamento a causa del persistere dell’emergenza Covid.

Il CdM così ha deciso che le urne per le elezioni amministrative si devono aprire in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre, con la doppia data più probabile che inizialmente era quella del 10 e 11 ottobre.

Considerato il pericolo Covid, il ministro Luciana Lamorgese alla fine ha scelto di anticipare il voto di una settimana, con le urne che a Varese si apriranno per il primo turno domenica 3 e lunedì 4 ottobre, mentre l’eventuale ballottaggio si terrà il 17 e 18 ottobre.

Come lo scorso anno anche nel 2021 ci sarà una sorta di election day: il primo turno delle amministrative sarà accorpato alle regionali in Calabria e alle suppletive.

Queste amministrative si annunciano essere come un appuntamento molto delicato, visto che si voterà anche in città come Torino, Roma, Napoli e Bologna. In Lombardia, sarà invece Milano l’altro comune capoluogo chiamato al voto.



La legge elettorale

Fatta eccezione per le regioni a statuto speciale dove possono esserci dei cambiamenti, la legge elettorale delle elezioni amministrative in Italia è di tipo stampo maggioritario per quanto riguarda l’elezione del sindaco, mentre la ripartizione dei consiglieri avviene in maniera proporzionale.

Essendo Varese un Comune con più di 15.000 abitanti, se nessun candidato al primo turno dovesse ottenere la maggioranza assoluta allora si procederà a un ballottaggio tra i due più votati. Nel caso si dovesse verificare una perfetta parità nel testa a testa, sarà eletto sindaco il candidato più anziano.

Per garantire la formazione di una maggioranza solida e di conseguenza una sostanziale governabilità, alle liste collegate al candidato sindaco risultato vincitore verrà attribuito il 60% dei seggi. I restanti posti nel Consiglio verranno poi assegnati alle altre liste in maniera proporzionale attraverso il “metodo D’Hondt”.

Alla divisione dei seggi, si andranno a eleggere nel totale 32 consiglieri escluso il sindaco, saranno ammesse tutte le liste e i gruppi di liste di candidati che avranno superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi.



Per quanto riguarda le modalità di voto, nei comuni con più di 15.000 abitanti è ammesso il voto disgiunto, con l’elettore che potrà esprimere fino a due preferenze mantenendo però la parità di genere (un uomo e una donna).

I candidati

Al momento sono sei i candidati ufficiali alle elezioni amministrative a Varese. Ecco chi sono e da quali partiti e liste saranno sostenuti il prossimo 3 e 4 ottobre.

Matteo Bianchi - Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Varese città Giardino, Varese Ideale

- Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Varese città Giardino, Varese Ideale Caterina Cazzato - Noi Civici per Varese

- Noi Civici per Varese Carlo Alberto Colletto - Azione

- Azione Davide Galimberti - PD, Movimento 5 Stelle, +Europa, Verdi, Volt, Lavoriamo insieme con Galimberti

- PD, Movimento 5 Stelle, +Europa, Verdi, Volt, Lavoriamo insieme con Galimberti Francesco Tomasella - Varese Libera

- Varese Libera Davide Zanzi - Varese 2.0

Varese è da sempre considerata un autentico fortino del centrodestra, ma alle elezioni amministrative del 2016 Davide Galimberti è riuscito nell’impresa di portare il centrosinistra ad amministrare la città.

Cinque anni più tardi, l’attuale sindaco ci riprova potendo contare questa volta anche sul sostegno del Movimento 5 Stelle. Non ci sarà invece Daniele Zanzi, l’ex assessore e vicesindaco che si presenterà per conto proprio con la lista Varese 2.0.

Il centrosinistra così rischia di presentarsi particolarmente frammentato, visto che da tempo Azione ha indicato nel commercialista Carlo Alberto Coletto il suo candidato in queste elezioni a Varese.

Nel centrodestra Roberto Maroni quando ormai appariva sempre più destinato a un ritorno in campo proprio nella sua Varese, alla fine ha scelto di rinunciare. La Lega così ha deciso di puntare sul deputato Matteo Bianchi come candidato.



L’avvocato Caterina Cazzato, in passato tra i ranghi di Forza Italia, è invece l’aspirante sindaca di Noi Civici per Varese, un progetto che racchiude al suo interno tutta una serie di movimento cittadini, mentre Francesco Tomasella è il candidato della lista Varese Libera.

I sondaggi

A inizio febbraio, l’istituto Winpoll ha diramato un sondaggio sul possibile scenario in vista delle elezioni amministrative a Varese. Dall’indagine emergerebbe un leggero vantaggio di Galimberti rispetto al candidato del centrodestra.

Sempre lo stesso sondaggio, ha fatto emergere come il 54% dei varesotti complessivamente abbia un giudizio positivo o molto positivo in merito all’operato del sindaco. Resta comunque difficile una possibile vittoria al primo turno, con il ballottaggio con il centrodestra che sembrerebbe essere inevitabile.