Coronavirus, scuole chiuse: quando riaprono? La lista completa

Coronavirus: in questa settimana il numero delle scuole chiuse a causa dell’aumentare dei contagi è cresciuto anch’esso.

Dispute e discussioni tra governo centrale e governatori in merito hanno portato anche a un intervento del Tar sull’ordinanza della regione Marche.

Alle regioni di Lombardia e Veneto dove sono presenti le zone rosse, le prime che hanno annunciato la chiusura delle scuole sulla base del decreto sul coronavirus, altre da Nord a Sud si sono mosse in tal senso in seguito.

In merito alle scuole chiuse sono circolate anche fake news che hanno portato la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina a smentirle. La stessa titolare del Miur ha lanciato la didattica a distanza per affrontare l’emergenza coronavirus e ha assicurato che i ragazzi non perderanno l’anno scolastico.

Vediamo quali sono le scuole chiuse, quando riapriranno fornendo la lista completa e aggiornata.

Coronavirus: lista scuole chiuse e data riapertura

A causa del coronavirus le scuole resteranno chiuse in diverse regioni d’Italia. Vediamo nello specifico quali sono e soprattutto qual è la data di riapertura prevista. La lista delle scuole e università la cui attività didattica è sospesa è stata aggiornata di continuo dal momento che sindaci e governatori si sono mossi giorno dopo giorno con disposizioni e ordinanze da Nord a Sud della penisola.

Alle 7 regioni interessate maggiormente colpite dall’emergenza se ne sono aggiunte via via altre.

Le scuole al momento coinvolte dalla chiusura sono solo quelle del Nord dove ci sono stati effettivamente i contagi da coronavirus più qualche comune e regione del Centro e del Sud come Marche e Campania dove si è avuto qualche contagio. In particolare a seguito della sentenza del Tar che ha sospeso l’ordinanza della regione Marche, il governatore Luca Ceriscioli ne ha emanato un’altra.

Forniamo di seguito la lista completa delle scuole chiuse per coronavirus aggiornata specificando quando riapriranno:

in Piemonte le scuole riaprono il 2 marzo ;

; in Lombardia l’ordinanza vale fino al 1° e poi si deciderà se prolungare;

in Veneto si torna a scuola il 2 marzo ;

; in Emilia Romagna si torna a scuola il 2 marzo ;

; in Friuli Venezia Giulia si torna a scuola il 2 marzo ;

; Liguria le scuole riaprono il 2 marzo ;

; Trentino Alto Adige si ritorna in classe il 2 marzo.

Queste regioni ancora devono decidere se prolungare o meno l’ordinanza che ha scadenza il 1° marzo, ma sappiamo che con buona probabilità il Veneto non la rinnoverà. Si attendono aggiornamenti in merito.

nelle Marche le scuole sono chiuse il 28 e 29 febbraio secondo l’ultima ordinanza e si dovrebbe tornare lunedì 2 marzo;

secondo l’ultima ordinanza e si dovrebbe tornare lunedì 2 marzo; in Campania scuole chiuse fino al 29 febbraio e riaprono il 2 marzo;

e riaprono il 2 marzo; a Palermo scuole chiuse fino al 2 marzo e si rientra il 3 marzo;

e si rientra il 3 marzo; in Abruzzo scuole chiuse a Roseto degli Abruzzi (Teramo) e riapriranno lunedì 1° marzo.

(Teramo) e riapriranno lunedì 1° marzo. nella provincia di Taranto scuole chiuse dal 27 febbraio.

Le gite scolastiche sono state quindi bloccate per il momento fino al 15 marzo, mentre la didattica a distanza è una realtà sempre più concreta come hanno dimostrato diversi Istituti.

La misura si accompagna a quella dello smart working previsto per i lavoratori che non possono recarsi in ufficio perché in quarantena.

Il numero delle scuole chiuse e delle possibili ordinanze in merito è in continuo aggiornamento.

Coronavirus: non solo scuole, chiuse anche le università

Non solo le scuole sono chiuse per il coronavirus, ma anche le università. Gli atenei sono chiusi non solo in Lombardia e Veneto, ma anche in:

Piemonte;

Emilia Romagna;

Genova;

Friuli Venezia Giulia;

Trentino Alto Adige;

A Palermo l’Ateneo resta chiuso fino al 9 marzo, mentre nella regione Marche fino al 4 marzo. In Abruzzo l’università d’Annunzio di Pescara ha sospeso l’attività.

Ricordiamo che il decreto del governo n.6 del 23 febbraio aggiornato con il DPCM del 25 febbraio ha limitato alcune attività al fine di contenere il contagio da Coronavirus:

manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura, comprese cerimonie religiose;

attività commerciali (escluse quelle di pubblica utilità);

sospensione di attività lavorative (escluse quelle che erogano servizi essenziali);

attività ludiche;

interdizione delle fermate dei mezzi pubblici.

Non solo anche i concorsi pubblici previsti a Roma per questa settimana sono stati sospesi e rinviati a data da destinarsi.