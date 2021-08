6 regioni italiane in zona rossa: una sola resta verde nella mappa Ue

Peggiora la situazione in Italia con 6 regioni in zona rossa, una in zona verde e tutte le altre in arancione nella mappa aggiornata al 19 agosto del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

La variante Delta non sembra aver intenzione di rallentare e continua a macinare nuovi contagi. In quasi tutto il continente aumentano le zone caratterizzate da un maggiore rischio rispetto alla settimana scorsa e solo i Paesi dell’estremo Est sembrano resistere bene. Vediamo qual è la situazione in Italia e quali sono le regioni in zona rossa, arancione e verde.

leggi anche La quarta ondata in Italia è già iniziata: parola di Sileri

6 regioni italiane in zona rossa: la mappa dell’Ue

Resta invariato il numero delle regioni italiane in zona rossa nella mappa dell’ECDC ma aumentano quelle arancioni e solo il Molise resta in zona verde. Dopo che alla Sicilia, Sardegna, Toscana e Marche si erano aggiunte la Calabria e la Basilicata negli ultimi 7 giorni è stato sancito anche il passaggio in zona arancione della Provincia Autonoma di Bolzano. Vediamo qual è la situazione regione per regione:

Regioni in zona rossa : Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Toscana, Marche.

: Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Toscana, Marche. Regioni in zona arancione : Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia.

: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia. Regioni in zona verde: Molise.

Il peggioramento della situazione nel nostro Paese è reso evidente anche dallo spauracchio del possibile passaggio in zona gialla di alcune regioni, Sicilia in primis, che ormai circola nell’aria da diversi giorni e che potrebbe diventare realtà dal prossimo lunedì. Nonostante la revisione dei parametri da parte del governo, che hanno voluto dare un peso maggiore ai tassi di ospedalizzazione, sembra ormai che con la fine dell’estate sia destinato a finire anche il periodo in cui tutta l’Italia si trova in zona bianca.

leggi anche Sicilia in zona gialla: da quando e cosa cambia

Le zone rosse in Europa

Non è migliore la situazione in Europa, dove si moltiplicano le zone rosse e arancioni. La penisola iberica da diverse settimane continua ad essere tutta in rosso, anche se in Spagna sono diminuite le zone in rosso scuro. Anche la Francia è diventata tutta rossa perdendo la sua ultima regione in arancio. Migliore la situazione in Germania, dove il colore predominate è l’arancione. La Grecia e le altre isole del Mediterraneo sono quasi completamente rosse o addirittura rosso scuro, come Cipro.

leggi anche Nuovo boom di contagi in autunno: la previsione

Anche nella penisola scandiva i contagi hanno ripreso a salire e le zone verdi sono scomparse del tutto. Resta positiva la situazione nell’Est Europa, dove quasi tutte le regioni continuano ad essere verdi, ad eccezzione delle repubbliche baltiche dove tutte le regioni sono rosse o arancioni, così come in Austria.